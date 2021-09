Alberto Fernández: “Cuando se vota se hace más fuerte la democracia”

presidente Alberto Fernández aseguró que, “cada vez que en la Argentina se vota”, se hace “un poco más fuerte la democracia”, tras emitir su voto a las 9:30 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el barrio porteño de Puerto Madero. Bajo las medidas sanitarias establecidas por en el protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus, el Presidente sufragó acompañado de la primera dama Fabiola Yáñez y, al firmar el padrón electoral, utilizó su propia lapicera, según lo estipulado. Luego de votar, señaló en conferencia prensa: “Aspiro que tengamos un día de tranquilidad donde vayamos a votar todos y luego esperar a la noche los resultados”. “Aspiro que tengamos un día de tranquilidad donde vayamos a votar todos y luego esperar a la noche los resultados” ALBERTO FERNÁNDEZ “Seguimos adelante, Argentina sigue mañana”, agregó el mandatario, quien consideró que las elecciones “se están desarrollando con mucha tranquilidad, es lo que más deseo es que votemos en paz, en orden y con tranquilidad”. “He cumplido con mi deber de votar. Es un día lindo porque cada vez que en la Argentina se vota hacemos un poco más fuerte la democracia y para mí eso es muy importante”, señaló a la prensa el jefe de Estado, quien emitió su voto en la mesa número 69. Al finalizar, Fernández contó: “Ahora me vuelvo a Olivos, me encuentro con Leandro (Santoro) y esperaré los resultados esta noche”.

