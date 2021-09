Record para zoonosis Brown: en lo que va del año concretó 22 mil castraciones

El Municipio de Almirante Brown informó que el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis superó en lo que va del año, de enero a agosto, las 22.200 castraciones gratuitas, marcando así un nuevo récord para este servicio esencial que lleva adelante la Comuna. Desde la gestión municipal especificaron, además, que el establecimiento ubicado en Martín Fierro 33, esquina Av. Monteverde, ya concretó también 8.762 consultas veterinarias y 28.190 vacunaciones antirrábicas. Estas cifras representan un nuevo récord, ya que las castraciones concretadas aumentan considerablemente cada año. En este sentido, en 2019 se hicieron 32.000 y en el 2020, en plena pandemia, se realizaron 18.000. De esta manera, este establecimiento tan reconocido para todo Almirante Brown continúa creciendo en materia de servicios, pero también en mejoras en sus instalaciones ya que en los últimos meses se hicieron reformas importantes en el edificio: se levantaron todos los caniles (que se encontraban en desuso) y en su lugar se amplió el quirófano para felinos, se hizo el pre y post quirófano, se construyeron nuevas oficinas administrativas, un Salón de Espacios Múltiples y un patio interno. Cabe mencionar que Zoonosis Brown es visitado mensualmente por funcionarios del área de Salud de distintos municipios y provincias de nuestro país para informarse y capacitarse sobre el trabajo que se lleva adelante a nivel local y nutrirse de experiencias para replicarlo en otros distritos. Se trata de una institución modelo. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares adelantaron que se continuarán extendiendo los operativos en Zoonosis central y también en las localidades y en los barrios de Almirante Brown. En este sentido, entre las visitas se encuentran la de las autoridades de la Bariloche; de San Fernando del Valle de Catamarca, de la provincia de Catamarca, de Totoras (Santa Fe) y también de los partidos bonaerenses de Mercedes, Coronel Suárez, La Plata, Rivadavia, Tandil, entre otros.

