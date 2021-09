El Presidente y Cristina ratificaron su compromiso de defender “la dignidad del trabajo”

El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cerraron este jueves la campaña nacional del Frente de Todos (FdT) con una fuerte defensa de la “dignidad del trabajo” y de su valor como “inversión social”, a la vez que pidieron “dejar de confrontar en la necedad” y discutir la “construcción” de la Argentina en la pospandemia, a horas del inicio de la veda electoral y a tres días de las PASO del próximo domingo. El predio de Tecnópolis reunió este jueves a los principales dirigentes del oficialismo, entre funcionarios del Gobierno, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y gobernadores, y a figuras de los derechos humanos, del sindicalismo y de organizaciones sociales para escuchar los mensajes de los máximos referentes del FdT, el Presidente y la Vicepresidenta, quienes marcaron la necesidad de “engrandecer el debate” de la política y pidieron “responsabilidad institucional” de todos los actores de la sociedad. “El trabajo es lo que más dignifica, cómo no íbamos a cuidar el trabajo, el trabajo se asocia al capital, es una inversión social, no es un costo”, advirtió el Presidente en su discurso, y contrastó así la posición del FdT con la de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), que anunció esta semana un plan para eliminar las indemnizaciones de los despidos laborales. El Presidente, la Vicepresidenta, gobernadores y dirigentes en el escenario de Tecnópolis (Foto: Presidencia). De igual manera, Cristina recordó el esfuerzo económico del Gobierno durante la pandemia, con la aplicación de los ATP para garantizar que no hubiera despidos en el tiempo en que los ciudadanos tenían restringidas sus actividades. “No es lo mismo un país gobernado por los que creen que la educación pública es un derecho, que por quienes creen que es una desgracia en la que uno cae.” ALBERTO FERNÁNDEZ “Si querés eliminar las indemnizaciones para que los empresarios ganen más, decilo; hay que debatir en serio”, enfatizó la Vicepresidenta, pero advirtió que, en caso de implementar esa política, es necesario reformar Constitución “porque la protección contra el despido arbitrario está en el artículo 14bis” de la Carta Magna Con la convicción de que “la economía se está recuperando”, Fernández apeló a la confianza de los argentinos en que “el día 100 está cerca”, en alusión a que tuvo sólo 99 días sin coronavirus desde su asunción en diciembre del 2019. Alberto Fernández: “No es lo mismo pensar que los científicos están de más que pensar que son los que hacen crecer a un país”. (Foto: Presidencia.) “Veníamos con un impulso muy fuerte cuando la pandemia nos frenó y, como somos peronistas, le pusimos el pecho a la adversidad; pero habían terminado con la salud, habían destruido el sistema de salud y tuvimos que levantar y construir hospitales”, recordó el Presidente sobre las políticas desarrollados por la anterior gestión de Cambiemos. Fernández pidió al electorado que no se deje “manipular por los que gritan” e intentan desanimar, y llamó a sostener la “vocación de transformación”, en sintonía con lo expresado poco antes por Cristina quien exhortó a la dirigencia a salir a “traducir” las políticas públicas del Gobierno a la sociedad. “Más que un cierre de campaña tiene que ser una apertura de debates en el país.” CRISTINA FERNÁNDEZ “No es lo mismo tener un Gobierno que cree en la salud pública, que otro que cree que la salud debe ser manejada por el mercado; no es lo mismo un país gobernado por los que creen que la educación pública es un derecho, que por quienes creen que es una desgracia en la que uno cae”, planteó el jefe de Estado. El acto se realizó en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli. (Foto: Presidencia). Los medios de comunicación en la campaña En un escenario que compartieron con gobernadores, candidatos y las autoridades parlamentarias del FdT, Alberto Fernández y Cristina Kirchner aludieron a la responsabilidad de algunos medios de comunicación por el trato desigual que dan a oficialistas y opositores. “Dediquen las tapas que quieran, mi obligación es con el pueblo, con las mujeres y hombres de la Argentina; el Estado tiene que estar siempre presente; ellos (por los dirigentes de JxC) hablan, nosotros hacemos más de lo que hablamos; después de tanto horror, tenemos que ser un país más igualitario y solidario”, pidió Fernández. También Cristina llamó a “engrandecer el debate” y a “desmontarse de esta estrategia de que todo parece chato”, en una lógica que sostienen -dijo- los mismos medios de comunicación. Cristina Fernández: “”Si querés eliminar las indemnizaciones para que los empresarios ganen más, decilo”. (Foto: Presidencia) “Más que un cierre de campaña tiene que ser una apertura de debates en el país porque no es un problema de nuestros candidatos que fueron a todos los canales; una cosa es la discusión y otra es el maltrato; el debate está achatado por ellos mismos porque si se pone en debate lo que hay que debatir no van”, expresó. En su mensaje hizo un detallado repaso por las condiciones en que creció el país durante los gobiernos kirchneristas y recordó: “Les habíamos dejado el país en 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina y lo devolvieron cuatro años después con el salario más bajo de Latinoamérica”. Convocó entonces a transitar el próximo lunes un debate “en serio” del país “sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas”. También Fernández marcó los logros de los primeros meses de su Gobierno, al reseñar que se “recuperaron” los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología, algo que resultó clave para enfrentar la pandemia de coronavirus. Militantes se acercaron al predio de Tecnópolis (Foto: Raúl Ferrari). “No es lo mismo pensar que los científicos están de más que pensar que son los que hacen crecer a un país; en medio de la pandemia, se unieron los científicos de una universidad del conurbano con una pyme para hacer este barbijo y facturaron millones de pesos”, añadió el Presidente y recordó que Argentina facturó “24 millones de dólares” por la venta de kits rápidos de detección de Covid-19. En otro tramo de su discurso, el Presidente le pidió a la juventud que no se deje engañar por quienes “vociferan y gritan” y renovó su compromiso para “igualar” las posibilidades en la Argentina y hacer “que un jujeño tenga las mismas posibilidades de desarrollo que los que viven en la Ciudad de Buenos Aires”. Participaron del acto los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Alberto Fernández: “Con este Gobierno no tenemos más espías al servicio de los jueces”. Foto: Presidencia. También asistieron de manera virtual, Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner. En el escenario se ubicaron junto a Fernández y Cristina los precandidatos a diputados Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz y sus compañeros de fórmula, Gisela Marziotta y Daniel Gollán, además de precandidatos nacionales de todo el país. Sindicalistas, representantes de organizaciones sociales y las referentes de Derechos Humanos Estela de Carlotto, Taty Almeida, Lita Boitano y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también fueron parte del acto de cierre de campaña.

