Manes duro con Larreta: “La Ciudad está acéfala”

Facundo Manes salió a jugar fuerte contra Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Cambiemos y denunció que la Ciudad de Buenos Aires “está acéfala”. En el tramo final de la campaña para las PASO, el precandidato a diputado por el radicalismo elevó el tono de las críticas contra sus rivales. “Me parece mal que en una pandemia el vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad porteño haya renunciado para ir a la Provincia”, afirmó Manes en una entrevista con América. “Y también me parece mal que el jefe de gobierno haga campaña (en la provincia). Porque si renuncia el vicejefe y el jefe de gobierno está haciendo campaña en la provincia, la Ciudad está acéfala”, agregó el candidato radical. Como contó LPO, Manes está apostando a diferenciarse fuerte de Larreta, en una estrategia conjunta con Gerardo Morales para no cederle el liderazgo opositor. En ese sentido, el neurólogo y el gobernador jujeño acordaron no ir al bunker del PRO el próximo domingo. Manes además está enojado con Larreta por los ataques de los “trolls” en redes sociales y por supuestas operaciones en su contra. Días atrás, el radical se cruzó con Larreta y Santilli en los estudios de un canal de televisión y le pidió al jefe de gobierno que la “cortara con los trolls”. Esta pelea incluso motivó versiones que indicaban que podría renunciar a su candidatura si pierde la interna.

