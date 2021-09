El municipio coloca “Paradas Seguras” para reforzar la seguridad en los corredores escolares

El Municipio de Almirante Brown avanza en la colocación de nuevas “Paradas Seguras Locales” en zonas donde funcionan los Corredores Escolares reforzando la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas. También constituyen una herramienta de prevención para los usuarios del transporte público en general. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares especificaron que estos nuevos refugios poseen un botón de pánico para alertar sobre cualquier emergencia y una cámara periférica que monitorea lo que está ocurriendo, todo en coordinación desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), ubicado en la localidad de Burzaco. “Seguimos constantemente sumando herramientas para reforzar la seguridad y prevenir los delitos, todo con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos y vecinas. En este caso, las paradas seguras estarán ubicadas en zonas estratégicas con corredores escolares cerca para llevar tranquilidad a las familias brownianas”, remarcó Mariano Cascallares, quien agregó que “mientras tanto seguimos instalando 30 mil luces Led en los barrios y 320 alarmas comunitarias vecinales, junto a las Parads Seguras en las plazas”. Estos nuevos refugios se complementan, además, con los nuevos “Puntos Seguros” (también llamados “Tótems”) que se están instalando en todas las localidades, de un total de 200 que están previstos. En este caso, los tótems cuentan con un botón de pánico con intercomunicador y una cámara de seguridad, de modo que el operador puede dialogar con el vecino y la vecina, y también observar en tiempo real lo que está sucediendo. Se están colocando en plazas y espacios públicos de alta concurrencia. Estas iniciativas son dos de las diferentes herramientas que el Municipio de Almirante Brown, mediante la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, incorporó para la prevención del delito, junto a la aplicación Alerta Brown, las cámaras de monitoreo, la renovación de la flota de patrulleros cero kilómetro, el sistema de Alarmas Comunitarias y el constante recambio de luminarias LED, entre otras medidas preventivas. Cabe mencionar que en paralelo próximamente comenzará la instalación de las Paradas Seguras del Ministerio de Transporte de la Nación, las cuales están equipadas con señal WIFI, cámaras de seguridad y botón antipánico para brindar seguridad a los pasajeros tanto en la espera como durante la utilización del transporte público en nuestro distrito, principalmente en rutas, avenidas y estaciones de tren. En este caso los refugios contarán con cámaras de seguridad, cuyo alcance es de 360 grados, botón antipánico, altavoces, intercomunicadores, una terminal para cargar la tarjeta Sube, consultar el saldo y también energía para cargar el celular.

Both comments and pings are currently closed.