Para Yasky, Mauricio Macri es “el campeón del lavado de dinero”

El precandidato a Diputado del Frente de Todos (FdT) en provincia de Buenos Aires y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, afirmó este jueves que la situación económica “empieza a remontar” tras los efectos que dejó la gestión de Mauricio Macri, a quien el dirigente sindical definió como “el campeón del lavado de dinero”. “Estamos empezando a remontar la cuesta que nos dejó el desastre del macrismo en la economía. El Gobierno de Cambiemos prácticamente hundió a la industria nacional”, subrayó Yasky en diálogo con la radiio AM 750. Yasky formuló estas declaraciones en el contexto del Día de la Industria, y se refirió a los dichos del exPresidente, quien sostuvo en una entrevista con el canal La Nación+, que “nadie va a venir a invertir en un país donde para ganar plata hay que evadir impuestos”. “Estamos empezando a remontar la cuesta que nos dejó el desastre del macrismo en la economía. El Gobierno de Cambiemos prácticamente hundió a la industria nacional” “Esa frase refleja el pensamiento de alguien que toda su vida hizo eso Macri evadió impuestos haciendo lavado de dinero, fugando capitales. Es el campeón del lavado de dinero. Todo lo basó en la especulación financiera. Y tras cuatro años de Gobierno nos dejó una deuda que todavía tenemos delante de los ojos”, subrayó el actual legislador nacional que aspira a renovar su banca. En relación a las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal comparando el consumo de cannabis en Palermo y en la Villa Zabaleta, el secretario de la CTA sostuvo que “cuanto más dure la campaña y cuánto más hablen, más claramente se revela el pensamiento que tienen”, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC). “Para ellos, los pobres, los humildes, los que viven en zonas carenciadas, los que tienen la piel más oscura, no tienen que tener ni derecho a la universidad, ni derecho a fumar un porro, ni derecho a trabajo digno, ni derecho a tener un Gobierno que los respete. Para ellos, los pobres son una especie de felpudo donde se tienen que limpiar sus pies”, arremetió. Y por último, remarcó: “Cuando más hablan, más revelan un pensamiento absolutamente conservador y reaccionario”.

