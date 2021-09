Argentina ya recibió cerca de 55 millones de vacunas contra el coronavirus

Argentina ya cuenta con casi 55 millones de vacunas contra la Covid-19, tras los embarques que arribaron el martes y el miércoles a la madrugada y a la noche, en tanto se espera para el viernes un nuevo embarque con más de 500 mil dosis que se sumarán al plan de inoculación que lleva adelante el Gobierno nacional. Este miércoles, en el vuelo LH8264 de la compañía alemana Lufthansa, llegaron 1.230.000 vacunas Sinopharm, que se suman a las 1.448.000 dosis del mismo laboratorio chino, que llegaron al país por la madrugada a las 2.40, en el vuelo QR8155 de Qatar Airways. Para el próximo viernes está prevista la llegada de un tercer vuelo con otras 570.000 dosis de Sinopharm, para completar un total de 3.248.000 de sueros que Argentina habrá recibido de esa firma a lo largo de esta semana. En tanto, el martes arribó a Ezeiza un nuevo cargamento de la vacuna AstraZeneca, en un vuelo de la empresa Air Canada que aterrizó a las 19.53 bajo el número AC7251, con 1.654.500 dosis en sus bodegas. Vacunas recibidas hasta el momento Hasta el momento, desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus, Argentina recibió 53.671.120 vacunas, y con las que llegarán este miércoles ese total se elevará a 55.471.120. De ese total, 15.000.920 son Sputnik V: 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por Richmond) y 4.045.660 del segundo componente (702.500 fueron elaboradas en el laboratorio argentino). De la firma AstraZeneca, el país ya cuenta con 15.594.200 vacunas entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 11.859.200 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, 19.376.000 son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino, y 3.500.000 de Modernadonadas por EE.UU. Monitor Público de Vacunación De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta este miércoles se distribuyeron 48.148.449 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 42.792.677: 28.005.793 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 14.786.884 cuentan con el esquema completo. Primera dosis Según fuentes oficiales, el 84,7% de la población mayor de 18 años ya inició su esquema de inmunización contra el coronavirus, mientras que el 61,1% del total de la población tiene al menos aplicada una dosis. Por parte de la población de mayor riesgo de mortalidad por rango etario, el 91,9% de los mayores de 60 años ya cuentan con una dosis, mientras que la estadística de las personas de entre 50 y 60 años que tienen una dosis se ubica en el 91,6%. En tanto, recibieron la primera dosis el 92% de las personas entre 55 y 59 años, al igual que el 90,1% de los pertenecientes a la franja etaria entre 50 y 54 años; el 87,8% de los que tienen entre 45 y 49, y el 90,4% del siguiente grupo entre 40 y 44 años. También fueron inmunizados con una dosis el 86% de las personas entre 35 a 39 años; el 81,7% de quienes tienen entre 30 y 34; el 75,7% de la franja etaria entre 25 y 29 al igual que el 70,5% del grupo de 18 a 24 años. Esquema completo Con respecto a las personas que completaron su esquema de vacunación, el informe oficial muestra que es el 80,8% de los mayores de 70 años; el 77,5% de las personas con 60 años o más, y el 71,2% de las personas a partir de los 50 años. Asimismo, el 45,3% de la población con 18 o más años ya cuenta con las dos dosis. El 45,3% de la población con 18 o más años ya cuenta con las dos dosis. Foto: Germán Pomar El martes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el objetivo del Gobierno es “continuar en septiembre con las segundas dosis, en octubre con adolescentes y a partir de noviembre evaluar” si se está en condiciones de “hacer un refuerzo en personas que tienen determinadas condiciones de salud e inmunodeprimidas”. La ministra destacó que, del total de la población vacunada en Argentina, la mayoría tiene dos dosis, y se superó el objetivo de agosto, con un 70,3% de personas de 50 años y más con esquema completo de vacunación contra la Covid-19. Estos números son un “signo” más de que se produjo un “avance sostenido y sólido de la vacunación”, dijo Vizzotti y remarcó además que en el país “hay muchas ganas de vacunarse”, situación que implica “mucho compromiso de la población” y conciencia respecto “del impacto colectivo que eso genera, por eso, es algo que nosotros ponemos en valor”.

