Encuentro participativo de Cascallares y Volnovich con adulto mayores del distrito

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto con la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich y el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, compartieron un emotivo encuentro participativo con adultos mayores en el marco del 50º Aniversario del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados. La jornada se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde se hicieron presentes más de 150 adultos mayores pertenecientes a distintos Centros de Jubilados de Almirante Brown, cumpliendo todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social.

Con más del 90 por ciento de las personas mayores vacunadas en todo el país, la actividad se enmarcó en el ciclo de encuentros “Tu Centro Activo” de PAMI, realizados con el objetivo ser un espacio de encuentro, escucha activa e intercambio de experiencias para fomentar la socialización y el bienestar. “Es una alegría estar todos juntos de vuelta. Quiero agradecer especialmente a Luana (Volnovich) por esta jornada. Quiero felicitar a todos los centros de jubilados y adultos mayores de nuestro distrito por el gran trabajo social que realizan en cada uno de nuestros barrios, contagiando amor y alegría. Extrañábamos mucho estos encuentros y dentro de poco vamos a empezar a hacerlos con más frecuencia, siempre teniendo como prioridad cuidarnos”, sostuvo Mariano Cascallares. Volnovich, en tanto, destacó que “con los protocolos correspondientes se van a ir abriendo actividades presenciales en los centros de jubilados” e hizo hincapié en la importancia de “revertir esa idea falsa de que la jubilación es el final de la vida, ya que por el contrario es el inicio de una etapa distinta que hay que vivir plenamente”. Agradeció, en esa línea, al intendente Cascallares y al Municipio por el “constante trabajo articulado”. Finalmente, Lepere remarcó que estos 50 años de PAMI “son una posibilidad importante para volver a encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo el futuro que queremos”. “Esto muestra que tenemos una comunidad fuertemente organizada en cada rincón de Almirante Brown”, añadió. De la jornada participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez; el diputado nacional Federico Fagioli; el gerente de Políticas Sociales de PAMI, Leonel Aquino; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; la secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana, Paula Eichel; el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; la coordinadora general de Adultos Mayores, Matilde Maciel y el coordinador de Deportes para Adultos Mayores, Pablo Varas. También dijeron presente el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) X, Fernando Ortega; la coordinadora ejecutiva de UGL X, Nadia Burgos; la coordinadora de Políticas Sociales de UGL X, Jesica Leyro; la coordinadora médica, Romina Solazzi; la coordinadora MAP, Paula Romeo; las jefas de Agencia, Natalia Navarrete y Lorena Stazonelli, y el delegado Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades. Sorpresivamente se sumó de visita la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz quien realizaba una recorrida por la zona,

