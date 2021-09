Murió ahogado un niño de ocho años tras caer al piletón de una planta depuradora

Un niño de ocho años murió ahogado tras caer a uno de los piletones ubicado dentro de una planta depuradora de líquidos cloacales del partido bonaerense de San Vicente, informaron este miércoles fuentes policiales. Según el informe, el menor habría caído a uno de los piletones de la planta que la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) posee en las calles Ituzaingó y Amoretti, de esa localidad del sur del conurbano, por motivos que aun se desconocen. Las fuentes identificaron al niño como Agustín Segovia (8), quien se hallaba jugando en la zona junto a su hermano y otros niños, cuando ingresó al predio tras evadir el cerco perimetral. En tanto, los investigadores señalaron que, alrededor de las 20, alertados por el hecho se dio aviso al personal de la empresa, que detuvo el funcionamiento de los aireadores de los piletones, informaron fuentes de la empresa. De igual modo, se dispuso un importante operativo con personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil del municipio de San Vicente con buzos tácticos, y distintos cuerpos de la Policía Bonaerense, quienes recién esta mañana pudieron dar con el cuerpo del pequeño que estaba a unos 3 metros de profundidad. De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos de la zona, el niño jugaba con su hermano, y otros chicos, cuando rompieron el alambrado perimetral aparentemente como una picardía de niños. Por su parte, desde la empresa emitieron un comunicado acompañando a la familia ante la tragedia, en tanto informó que se encuentra a disposición de la justicia para el esclarecimiento del hecho. Por ora parte, la justicia corroboró que el predio donde ocurrió el hecho cuenta con una superficie total de 54.000 metros cuadrados, debidamente perimetrado con el alambrado correspondiente y a una altura considerable. Asimismo, la planta cuenta con una guardia operativa, personal de seguridad y consigna policial las 24 horas; además de columnas de iluminación y señalética correspondiente a un establecimiento con los riesgos propios de la actividad que ahí se desarrollan.

