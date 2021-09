Llegó un cargamento de un millón y medio de Sinopharm y se espera otro embarque para esta noche

Un vuelo con 1.448.000 de vacunas Sinopharm contra el coronavirus arribó esta madrugada al país y se espera la llegada de otro cargamento similar con más dosis para el resto de la jornada, que se sumarán al plan de inmunización que lleva adelante el Gobierno nacional en todo el territorio. El primer cargamento de 1.448.000 vacunas llegó al país esta madrugada en un vuelo de Qatar Airways, en tanto que esta noche otras 1.230.000 vacunas del mismo laboratorio chino arribarán en un vuelo de de la compañía alemana Lufthansa. En tanto, el próximo viernes llegará un tercer cargamento con las restantes 570.000 dosis de Sinopharm. Por otro lado, más de 1,6 millón de vacunas AstraZeneca llegaron este martes al país en un vuelo de la compañía Air Canada, que tocó pista en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19.51. Estos cargamento forman parte de los cinco millones de dosis que arribarán esta semana, y con las que Argentina habrá sumado más de 55 millones de vacunas recibidas desde el inicio del proceso de inoculación para enfrentar la pandemia. Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió hasta el momento 52.223.120 dosis contra el coronavirus. De ese total, 15.000.920 son Sputnik V: 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por Richmond) y 4.045.660 del segundo componente (702.500 fueron elaboradas en el laboratorio argentino). De AstraZeneca, el país ya cuenta con 15.594.200 vacunas entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 11.859.200 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, 17.928.000 dosis son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino y 3.500.000 de Moderna, donadas por EE.UU.

