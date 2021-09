Llegan las tormentas y baja la temperatura

Este miércoles se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo nublado, tormentas aisladas por la mañana, luego tormentas fuertes por la tarde y noche, vientos del sector este y la temperatura que tendrá una mínima de 16 grados y máxima de 22, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para el jueves, el organismo prevé una jornada con cielo nublado, con algunas tormentas fuertes por la mañana, que continuarán en forma leve o de lluvia el resto del día, vientos del sector este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la madrugada y una temperatura que se ubicará entre 15 grados de mínima y 18 de máxima. En tanto, el viernes está pronosticado cielo nublado, vientos del sector sur rotando al sudeste y una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 17. Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por probabilidad de fuertes tormentas para el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA), el noroeste y sur bonaerense, el sur de Entre Ríos y Santa Fe, el sur y centro de Córodoba, y el este de San Luis y La Pampa. En toda la zona afectada se prevén tormentas localmente fuertes que podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. El nivel amarillo significa posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

