En Almirante Brown ya se puede gestionar en forma online la Libreta Sanitaria

El Municipio de Almirante Brown incorporó la posibilidad de gestionar online la tramitación de la Libreta Sanitaria, en el marco de un proceso orientado a seguir incorporando herramientas digitales para avanzar en la modernización de la gestión pública y facilitar la realización de trámites y servicios. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que el objetivo de esta iniciativa -que se viene trabajando en forma conjunta entre la Secretaría General y la Secretaría de Salud del Comuna browniana- es facilitar la realización del trámite para que los vecinos y vecinas puedan gestionar su turno desde una computadora o celular y tengan la posibilidad de obtener y exhibir su libreta de manera digital. En este sentido, el documento se gestionará en menos de 48 horas y tendrá incorporado un código QR que será escaneado por quien corresponda para corroborar su autenticidad y vigencia. Este avance en materia de gestión pública, que estará disponible para los turnos a partir del 1 de septiembre, es importante porque la elaboración de alternativas digitales a través del uso de las nuevas tecnologías permite agilizar los procesos administrativos, contribuir al ahorro de papel y mejorar la calidad de los servicios municipales. ¿Cómo es el trámite? Los y las interesadas deberán solicitar turno desde la web institucional, emitiendo una boleta de derecho de oficina. Posteriormente deberán presentarse el día del turno con el derecho de oficina pago para avanzar en la realización de los estudios médicos. Cuando el área de Salud reciba el resultado de dichos estudios se determinará si la persona es apta o no apta. Si el resultado es “apto”, se emitirá la libreta sanitaria y se enviará por mail en formato PDF, mientras que si el resultado es “no apto”, se enviará un mail citando al involucrado para informarle sobre el problema de salud detectado y la consulta con un profesional. Finalmente, el documento podrá ser obtenido en menos de 48 horas y también consultar su estado a través de la web, además de poder descargarlo en formato PDF en cualquier momento y las veces que sea necesario, informaron desde la gestión de Mariano Cascallares. De esta manera se avanza fuertemente en la idea de agilizar y mejorar la gestión de servicios municipales ya que anteriormente el vecino y vecina debía acercarse personalmente a realizar el trámite y luego a retirarlo, tardando unos 15 días. De esta manera, el documento será creado más rápido y obtenido de forma virtual.

