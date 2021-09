Tolosa Paz y Cascallares recorrieron la histórica pavimentación de la avenida República Argentina

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, la histórica obra de pavimentación de la avenida República Argentina, en la localidad de Ministro Rivadavia. La visita se llevó adelante en el cruce de la mencionada avenida y la calle 25 de Mayo, donde el jefe comunal y la precandidata recorrieron varias cuadras dialogando con vecinos y vecinas, en el marco de una obra que se encuentra prácticamente finalizada. La pavimentación incluyó trabajos de asfalto, veredas, iluminación con tecnología LED, paradas de colectivo y también mejoras hidráulicas en toda la traza, beneficiando a miles de vecinos y vecinas de distintas localidades como Glew, Longchamps, Burzaco, Ministro Rivadavia, Claypole y José Mármol. “Siempre es una alegría recibir a Victoria (Tolosa Paz) en Almirante Brown. Hoy particularmente charlando con los vecinos y vecinas mientras recorremos esta histórica obra para nuestro distrito, que es la pavimentación de la avenida República Argentina, una traza trascendental que incluyó trabajos en distintos tramos de varios barrios. Una mejora que era una deuda pendiente de hace muchísimos años y que hoy la pudimos concretar”, sostuvo Mariano Cascallares. Tolosa Paz, en tanto, sostuvo que “visitar Almirante Brown es una alegría, de la mano de Mariano Cascallares y todo su equipo que trabaja incesantemente para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas”. De la jornada participaron también el jefe de Gabinete de Almirante Brown y precandidato a concejal por el Frente de Todos, Leandro Battafarano; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el delegado de Ministro Rivadavia Rodolfo Díaz Vélez.

