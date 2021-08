¿Cómo será el nuevo natatorio que construirá el municipio en Rafael Calzada?

El Municipio de Almirante Brown avanza con la creación del segundo Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado del distrito en la localidad de Rafael Calzada, que se sumará al construido en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, con el objetivo de seguir acercando propuestas y servicios a los vecinos y vecinas de todo nuestro distrito. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que el nuevo espacio se ubicará en la calle Güemes, entre Andrade y España; tendrá una superficie cubierta total de 2.500 metros y estará conformado por un natatorio semi-olímpico de 15×25 metros con seis andariveles. Además, contará con una segunda pileta más pequeña, de 4×12 metros de poca profundidad, pensada para los más chicos, todo con un entorno totalmente climatizado y techado con una cubierta fija. El lugar, cuyas obras serán financiadas totalmente por el Municipio de Almirante Brown y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, estará techado con una cubierta de chapa, mientras que los materiales del edificio serán de hormigón y ladrillo a la vista. El espacio tendrá un rol fundamentalmente social y está pensado para que realicen actividades acuáticas y tratamientos vinculados a la natación los niños, niñas, adolescentes de las escuelas públicas del distrito, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno, entre otras iniciativas. El nuevo Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado de Rafael Calzada contará también con un playón deportivo multifunción cubierto para la práctica de fútbol, básquet y vóley, además de vestuarios, módulos sanitarios y servicios. En la parte exterior, en tanto, habrá un espacio abierto con una cancha de fútbol cinco y áreas para el uso comunitario, potenciando el espacio público y la vinculación social. Finalmente, desde la Comuna que gestiona el intendente Mariano Cascallares anticiparon que ya se está proyectando también un tercer natatorio municipal en la zona de Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas. * Las fotos son ilustrativas. Corresponden al Natatorio Municipal de Ministro Rivadavia.

