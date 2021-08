Trasladaron los restos de un héroe de Malvinas browniano a una Bóveda especial del Cementerio Municipal

En una emotiva ceremonia que encabezó el intendente Mariano Cascallares, el Municipio de Almirante Brown concretó el traspaso de los restos de Fernando Martín Lacabane, ex combatiente de Malvinas que falleció recientemente a la Bóveda denominada “Malvinas, Aquí Descansan Tus Héroes” del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. Se trata del tercer héroe de Malvinas browniano cuyos restos son trasladados a la necrópolis de la calle Falucho al 3900, ya que en abril pasado el homenaje había sido para David Rolando Ramos y Adrián Marcelo Peñalba. La mencionada bóveda del Cementerio Municipal de Almirante Brown fue inaugurada en 2018 por el intendente Mariano Cascallares en el marco de la política pública de “malvinizar” a nuestro distrito que lleva adelante la actual gestión. Por su parte, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal a la Bóveda “Malvinas, Aquí Descansan Tus Héroes” del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. En una emotiva ceremonia se realizó una invocación religiosa a cargo del Capellán Alberto Acosta, y los presentes colocaron ofrendas florales. De la jornada participaron el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y el referente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Almirante Brown José Palacios, además de nuestros ex combatientes y de familiares de los héroes homenajeados. José Palacios destacó que Lacabane “era un querido compañero que partió el 15 de agosto pasado en su querida Rafael Calzada, por lo que acá estamos presentes para rendirle este merecido homenaje”. Acompañó la Guardia de Honor de los Veteranos de Malvinas.

