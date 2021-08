Negri suma a Brandoni para contrarrestar el apoyo del ala dura a Juez

Mario Negri se mostrará este martes con Luis “Beto” Brandoni en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, un apoyo que -cholulismo al margen- busca enviar un fuerte mensaje hacia el votante de Juntos por el Cambio: Brandoni fue quien tras la derrota de Mauricio Macri en las Paso 2019, convocó a la marcha del 24 de agosto, que resultó masiva y una experiencia inédita para el PRO. Luego de aquella, la estrategia hacia las generales cambió y Macri encabezó decenas de movilizaciones similares, con un cierre multitudinario en Córdoba. Brandoni “representa otro valor simbólico” en la interna radical: integra Adelante Ciudad, el grupo radical que desconoció el acuerdo alcanzado por Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y presentó una lista para enfrentar a María Eugenia Vidal. Gerardo Morales, Luis Naidenoff y Ernesto Sanz respaldaron públicamente esta lista días atrás. Brandoni se llevará el apoyo de Negri. Con el antecedente de las marchas, a la del “Sí se puede” en 2019 se suma la del “17A” del año pasado, contra la cuarentena y la reforma judicial, Brandoni dará su respaldo a Negri, quien ya tiene el aval expreso del propio Macri. El equipo de campaña de Negri apuesta a que en la próxima semana el “100 por ciento de los votantes de Juntos por el Cambio” conozca a quién apoya el expresidente. La presencia de Brandoni va en ese sentido. Habrá más refuerzos nacionales: desembarcarán en Córdoba Maxi Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica, y Mariana Zuvic, otra rock star del espacio de “Lilita”. La presencia de Macri no está “confirmada ni descartada”. Sí habrá tres o cuatro nuevas acciones políticas del ex presidente, particularmente apariciones televisivas. También se reforzará la gráfica Macri-Negri-Santos, Los estrategas de este campamento, con números preliminares de una encuesta presencial de 1.000 casos, no tienen dudas de que Macri inclinará la balanza a su favor. Brandoni con Rubinstein En el comando de Luis Juez y Rodrigo de Loredo esperan refuerzos durante la semana. Además, confían en un video de Patricia Bullrich con el madrinazgo hacia la lista, con el objetivo reforzar el mensaje que Juez y De Loredo son “la versión más fuerte” de Juntos por el Cambio. Confían en lograr el apoyo de los sectores internos que le reprochan a Macri el “gradualismo”. “Macri y los impulsores del gradualismo permitieron que Cristina vuelva al poder”, es el eje discursivo de Juez. Por ahora, la “territorialidad” de Bullrich no está confirmada. Dependerá de qué haga Macri y cómo evolucione la campaña en los últimos días. El convencimiento es que “esta elección no se puede ganar sin el apoyo de los extremos” de este lado de la grieta. Ambas listas están confiadas. Juez más que Negri. “Estamos muy, muy bien”, repiten los seguidores del ex intendente. Reparten una encuesta que les da una luz de ventaja: 2,12 puntos, dentro del error muestral. El campamento del jefe del interbloque en Diputados es más cauto y reconocen la ventaja de Juez en la ciudad de Córdoba. “Pero Juez nunca ganó en el interior, y esta vez no será la excepción; no hay un ‘juezazo'”, retrucan. Sus números también son ajustados, aunque con ventaja para Negri.

