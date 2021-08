Buscan a un adolescente desaparecido en el barrio porteño de San Telmo

El Ministerio de Seguridad difundió este domingo la búsqueda de un adolescente que desapareció esta madrugada en el barrio porteño de San Telmo. “El Ministerio de Seguridad solicita información que conduzca directamente a encontrar a Lorenzo Bauer”, de “15 años al momento de su ausencia (29/08/2021) San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, dice la web del Ministerio en su vínculo de “Búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas – Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas – SIFEBU”. El adolescente es el sobrino del ministro de Cultura, Tristán Bauer. El SIFEBU solicitó a quienes puedan aportar datos sobre el paradero del adolescente que se comuniquen a la línea 134. Por su parte, la Policía de la Ciudad reportó que se labró una “denuncia de búsqueda” en la Comisaría Vecinal 1B de un joven de 15 años, quien “fue visto por última vez el domingo 29 de agosto a las 2 de la madrugada en su domicilio, en Perú al 1000”. Necesitamos con urgencia conocer el paradero del querido Lorenzo Bauer. Nos ayudas con un retuit?

Por favor! pic.twitter.com/n1K49orjz0 — Marina Glezer (@MarinaGlezer) August 29, 2021 Según la información policial, “interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº38, a cargo del doctor. Zoni, Secretaría Única del doctor Molina Pico, que dispuso la intervención de la División Minoridad en Conflicto con la Ley Penal”. Tanto la Red Solidaria como diversas figuras públicas se hicieron eco de la búsqueda del joven desaparecido.

