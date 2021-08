Cascallares encabezó emotivo acto por el aniversario de la localidad de San Francisco de Asís

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo acto conmemorativo en el barrio de Don Orione por el aniversario de la localidad de San Francisco de Asís, que coincidió además con los 21 años de la llegada del Corazón de San Luis Orione al Cottolengo de Claypole. La jornada se llevó adelante en el Playón de la Delegación Municipal, ubicado en Río Diamante y Araujo, donde el jefe comunal entregó banderas de flameo a distintas instituciones educativas, entre ellas los jardines de infantes Nº927 y Nº928; la Escuela Primaria Nº30 y Nº41 y las secundarias Nº14, Nº20, Nº47 y Nº48, además de un reconocimiento al Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Don Orione por su labor como punto de vacunación contra el Covid-19. “Hoy es un día muy importante para esta querida localidad y quiero aprovechar para agradecer fundamentalmente a toda la comunidad educativa, a los vacunadores y vacunadoras, a los profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 12 y todas las personas que trabajan incansablemente poniendo el cuerpo en esta pandemia, de la que estamos saliendo. Tenemos que seguir fortaleciendo los lazos comunitarios porque si algo nos dejó todo esto es la certeza de que nadie se salva solo”, sostuvo Mariano Cascallares. El acto contó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y emotivas palabras a cargo del cura párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Hernán Cruz Martín, y de la directora del Jardín de Infantes Nº927, Susana Caracciolo. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades. Además dijeron presente representantes de la Jefatura Distrital de Inspección Escolar, del Jardín y Comedor “Mundo Feliz”, del club Ramona Díaz, de los Centros de Jubilados “Celebrar la vida” y “Nuevo Amanecer”, de la Asociación Civil “La Iaia” y del Club Junior. Cabe mencionar que en la localidad de San Francisco de Asís se llevaron adelante importantes obras y mejoras como la puesta en valor del Polideportivo Circuito Eva Perón, la creación de la nueva delegación municipal, dos playones deportivos, un Centro Modular para la internación de pacientes con Covid-19, instalación de luminarias LED, urbanización de los barrios Don Orione Viejo y Libertad con la pavimentación de más de 70 cuadras, nuevas cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y la puesta en marcha en los próximos días del Parque Municipal, entre otras.

