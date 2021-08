Al menos seis muertos, incluidos cuatro niños, en un ataque de misil en Kabul

Al menos seis personas, incluidos cuatro niños, murieron este domingo a causa de un ataque lanzado presuntamente por Estados Unidos en Kabul, informó la televisión afgana Ariana News citando a testigos. El ataque dejó también cuatro heridos y destruyó dos vehículos y parte de una vivienda, según el medio. El suceso tuvo lugar tres días después de un sangriento atentado en el aeropuerto de la capital afgana, donde los países occidentales mantienen una carrera contrarreloj para evacuar la mayor cantidad posible de ciudadanos que quieren abandonar Afganistán, dominada desde hace dos semanas por los integristas talibanes. De acuerdo con el testimonio de dos funcionarios estadounidenses a una agencia internacional de noticias, el ataque con misil fue lanzado por Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio de dos funcionarios estadounidenses a una agencia internacional de noticias, el ataque con misil fue lanzado por Estados Unidos. “EEUU llevó a cabo un ataque militar en Kabul”, comunicó la agencia Reuters citando a dos funcionarios norteamericanos, según reprodujo la agencia de noticias rusa Sputnik. Las fuentes, que pidieron el anonimato, indicaron que el objetivo del ataque eran supuestos combatientes de la rama afgana de Daesh, que se responsabilizó del atentado en el aeropuerto de Kabul del jueves último. A su vez, otra agencia noticiosa informó que el ataque fue lanzado contra un terrorista suicida que iba en un vehículo presuntamente a atentar contra el aeropuerto. Esta información fue difundida por la agencia Associated Press y recogida por Sputnik. Después del doble atentado del jueves reivindicado por el grupo Estado Islámico del Khorasan (EI-K), que mató a un centenar de personas, entre ellas 13 militares estadounidenses, el presidente de ese país, Joe Biden, consideró “muy probable” un nuevo ataque antes de la retirada de sus tropas el martes próximo.

