Tolosa Paz pidió “bajar un cambio”

La candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, evaluó la actualidad política en medio de la campaña y pidió “bajar un cambio” en cuanto a los ataques y agresiones, a la vez que apuntó a la responsabilidad de los medios de comunicación para llevar tranquilidad a la sociedad y no difundir noticias falsas. En ese sentido mantuvo un picante cruce con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, donde la candidata platense les marcó la responsabilidad de los medios al difundir fake news y defendió lo expuesto por Máximo Kirchner durante el acto en Escobar. “Tienen un rol enorme los medios, tienen la posibilidad de llevar niveles de tranquilidad a la sociedad, tiene que haber respeto a la hora de debatir. Lo de Corrientes pasó un límite, es algo trágico y tendría que haber estado en tapa de los principales medios. Tenemos que bajar un cambio, hacer política y debatir, no agrediendo a nadie”, marcó. En ese plano, les pidió que “escuchen todo el discurso” porque “Máximo no dice que un medio produce el balazo en un dirigente, es más profundo” y aseguró que “los medios tienen un rol social y es no abonar a la violencia. Ustedes tienen una potencia enorme, quienes hacemos política tenemos que dar el ejemplo, ustedes son garante de la construcción de una falsa noticia”. Por otro lado, Tolosa Paz dejó en claro ante las consultas del conductor respecto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos que “el presidente fue imputado y está sujeto a decisión judicial, todo lo demás son opiniones que no merecen demasiado análisis”. “Está claro que estamos quienes pensamos que hay una película entera e incluye comparar dos proyectos de país, el que quiere poner marcha atrás y nosotros que buscamos que haya una matriz progresiva, que le sacamos la carga tributaria a los trabajadores para reactivar el consumo interno, el trabajador compra y ahora también zapatillas de 2000 pesos, las Tolozapas”, bromeó. En ese sentido, aseguró que en las PASO “el pueblo va a votar para adelante y quiere dejar atrás el pasado de la deuda, de una provincia que destruyó su matriz productiva”. “Creo que hay una provincia productiva que saben que no estamos en la panacea, que al salario le falta recomponer, pero es el que nos dejó la pésima administración saliente y una pandemia. Si las pymes producen, también hay una valoración sobre quien estuvo en estos últimos 19 meses para que no cierren”, concluyó.

Both comments and pings are currently closed.