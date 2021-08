Richmond entregó más de 307 mil dosis del componente 2 de Sputnik V fabricada en el país

l Gobierno nacional recibió este viernes del laboratorio Richmond más de 307 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, luego de que ese lote atravesara el control de calidad del Instituto Gamaleya y de la ANMAT. De esta manera, la Argentina ya cuenta con 50.568.620 de dosis para el plan estratégico de inmunización contra el coronavirus y avanza con el objetivo de completar el esquema de vacunación de la población en todo el territorio. Con la entrega de esta partida de 307.500 dosis, ya son 1.882.125 los sueros entregados por el laboratorio de origen argentino, de los cuales 1.179.625 son del componente 1 y 702.500 del componente 2. “Agosto será el mes de las segundas dosis”, había anticipado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una conferencia de prensa que ofreció junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Con la entrega de esta partida ya son 1.882.125 los sueros entregados por el laboratorio de origen argentino, de los cuales 1.179.625 son del componente 1 y 702.500 del componente 2 Esta nueva entrega del laboratorio Richmond avanza en ese objetivo, ya que en lo que va del mes se superó la meta prevista de lograr que el 60% de las personas con 50 años o más cuente con las dos dosis de vacuna. El Plan de vacunación Del total de vacunas recibidas, 15.000.920 son vacunas Sputnik V, 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por Richmond), y 4.045.660 del segundo componente (702.500, elaboradas en ese laboratorio argentino). De la firma AstraZeneca, el país ya cuenta con 13.939.700 vacunas entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 10.204.700 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, 17.928.000 son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino, y 3.500.000 de Moderna, donadas por EE.UU. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 46.155.394 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 40.961.189 De ese total, hay 27.606.176 personas inoculadas con la primera dosis, y 13.355.013 cuentan con el esquema completo de inmunización.

Both comments and pings are currently closed.