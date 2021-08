Santoro respaldó a Crescenti tras la polémica del chaleco que le donó a Vidal

Leandro Santoro salió a respaldar a Alberto Crescenti luego de la polémica que se levantó tras donarle a María Eugenia Vidal el chaleco del SAME que utilizó el día de la Tragedia de Once. “El SAME es un orgullo de la ciudad y su responsable, el Dr Alberto Crescenti, es uno de los funcionarios más serios y profesionales del GCBA. Quien arriesga su vida por los demás, merece el reconocimiento y el afecto de todo el pueblo. Y el Dr Crescenti claramente lo tiene”, tuiteó Santoro, primer candidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad. Santoro aprovechó el 30° aniversario del SAME no sólo para respaldar a Crescenti sino para exponer a Vidal, que fue acusada de utilizar la tragedia de Once por subir el video en el que recibe el chaleco. “No sabía que iba a publicar el video, era mi despacho, es una cuestión personal”, reveló Crescenti luego del acto de aniversario. “Necesité entregar el chaleco porque cumplió con su palabra”, dijo Crescenti. “No me interesaba que lo hicieran público, me interesa el acto de mi persona, no tuvo ninguna motivación ni de campaña ni política”,

