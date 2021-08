La UTA anunció un paro de micros de larga de distancia por 72 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un paro nacional del sector larga distancia por 72 horas. La medida rige desde las 12 de este viernes, hasta las 12 horas del lunes 30 de agosto. No vamos a permitir salarios de pobreza” y criticaron a los empresarios “por la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores, y a pretender negociar condiciones de trabajo a cambio de los salarios”. En un comunicado, el gremio informó “nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar, y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden.y criticaron a los empresarios Según denuncian desde UTA, la gran mayoría de las empresas del sector mantiene impagos los salarios o viene llevando a cabo un mecanismo de pagos parciales. “Adeudan salarios, sumas no remuneratorias acordadas, Decreto 14/2020, viáticos, etcétera”, aseguraron desde el gremio. “No vamos a permitir que nos precaricen las condiciones laborales de los compañeros representados, como prenda de cambio ante un justo pedido de aumento salarial”, señalaron. El Estado Nacional aporta $600 millones mensuales al sector a través de la resolución Nº 283/2021 del Ministerio de Transporte, que se suman a los $260 millones mensuales que reparte el Ministerio de Trabajo en concepto del programa Repro II. Sin embargo, los trabajadores continúan cobrando en cuotas. “Todo ello demuestra que estamos ante la desidia de un sector empresario sin escrúpulos, y sin límites”, arremetieron. “Parece que pretenden mantener sus márgenes de utilidad en base a la declaración de pandemia, o a costa de la precarización de las condiciones de trabajo, pretendiendo que manejemos más horas, menos conductores, al margen de la ley y burlando todos los derechos de los trabajadores. Nos pretenden hacer trabajar en exceso de la jornada convencional, violentando las conquistas de décadas por el movimiento obrero organizado”, afirmaron. La medida se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Será por el plazo de 72 horas y comenzará este viernes a mediodía.

