Cascallares: Celebramos el Día del Árbol con el plan de forestación mas grande nuestro distrito”

En el marco del Día Mundial del Árbol, que se celebra el próximo domingo 29 de agosto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la plantación de especies nativas en una escuela secundaria de Malvinas Argentinas junto a alumnos, alumnas y maestras, en el marco del programa municipal “Un árbol para mi escuela”. La jornada se llevó adelante en la Escuela Secundaria Nº 33, ubicada en Retiro 2565, donde el jefe comunal junto a la comunidad educativa realizaron la plantación de árbol en la puerta del establecimiento, con el objetivo de seguir potenciando al distrito como un pulmón verde. “En Almirante Brown celebramos el Día del Árbol con el plan de forestación más grande de la historia de nuestro distrito, avanzando en la plantación de miles de árboles de distintas especies, muchas de ellas producidas en nuestra Granja Educativa Municipal, para seguir potenciando a la Comuna como pulmón verde en el Conurbano Bonaerense”, remarcó Mariano Cascallares. El Programa Municipal “Un Árbol para mi Escuela” consiste en generar conciencia ambiental en los distintos niveles de la etapa escolar y clubes de barrio, a través de capacitaciones y jornadas didácticas con los alumnos y docentes de las instituciones del distrito, mediante la plantación de distintas especies. En este sentido, la Comuna está avanzando en la colocación de 1.200 especies, que se suman a las más de 2.000 plantadas entre 2018 y 2020, con el objetivo de potenciar el desarrollo paisajístico y cuidado del medio ambiente, en el marco del programa sustentable Brown Verde. Cabe mencionar que en el establecimiento se llevaron adelante importantes trabajos de infraestructura y equipamiento. Entre ellos la nueva cocina y la instalación completa de gas con artefactos, además de la entrega de un botiquín de primeros auxilios, kits con libros y útiles escolares, notebooks para alumnos de cuarto año e insumos educativos y sanitarios. De la jornada participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; la coordinadora de Arbolado, Cristina Vydareny, y la delegada municipal, Antonella Nápoli.

