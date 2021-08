Un hombre de Ramos Mejía demandó a China por “daños morales” tras haber tenido coronavirus

Matías Bergalli tiene 39 años, vive en Ramos Mejía, está casado y tiene 4 hijos pero algo hizo que se infectará de coronavirus y ya nada iba a ser igual en su familia y en su vida. Tras ser diagnosticado de coronavirus, se encerró en su habitación, sin contacto con su familia y estuvo 16 días postrado en una cama con el cuerpo muy dolorido, como es común en la mayoría de los pacientes covid. Al ser un trabajador independiente y ver que si no trabajaba, no ingresaba dinero en su hogar ya que era el único sostén. Según cuenta, revela: “Empecé a acumular deudas y me atrasé con la cuota del auto, un Renault Fluence, que había sacado para poder trabajar después de que cerrara el hotel donde trabajaba como mozo, frente al Obelisco”. “El COVID me cambió la vida por completo y alguien se tiene que hacer cargo porque la pandemia era evitable”, reveló en una entrevista. Tras ser dado de alta, a Matías le quedaron secuelas físicas pero sobretodo emocionales. Dice que no puede jugar más de 15 minutos seguidos al fútbol porque le falta aire cuando antes “era el más rápido” del equipo. Al volver a trabajar como conductor de una de las plataformas y arrancar con los viajes, recuerda a su primer pasajero: “ no me lo voy a olvidar nunca más. Dios te pone a determinadas personas en tu camino en el momento indicado y a mí me mandó a Patricio que es CEO y fundador de Poplavsky International Law Offices, un bufete de abogados especializados en distintas ramas del derecho internacional que actualmente representa a 3.000 damnificados por COVID-19 en todo el mundo”. Poplavsky inició la demanda en patrocinio de Matías contra la República Popular China, en cabeza de su presidente Xi Jinping y su Gabinete de Gobierno; y la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos tercero, que se refiere al derecho a la vida, y quinto, al derecho a la integridad personal. Poplavsky detalló que demandas expresan “daños materiales”, como la pérdida de ingresos, gastos médicos y los gastos de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación; y “daños morales”, como estar aislado y alejado de seres queridos, con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, angustia, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia a raíz del contagio. Desde la firma de abogados afirman que los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus podrían cobrar aproximadamente US$ 1.000.000; entre USD 500.000 a USD 700.000 las personas que estuvieron internadas o con mayores complicaciones, y USD 200.000 los afectados que transcurrieron la enfermedad con síntomas más leves, como es el caso de Matías Bergalli.

