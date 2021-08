Evalúan pedir test negativos y certificados de vacunación para ingresar a los estadios

El próximo 9 de septiembre, volverá el público a las canchas de fútbol de la mano de la Selección Argentina en una prueba piloto con 30% de aforo en la eliminatoria frente a Bolivia de cara al Mundial 2022. Sin embargo, los requisitos y protocolos para ingresar al estadio todavía están en evaluación. La Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, adelantó que el uso del barbijo “será obligatorio” e informó que el Gobierno analiza la posibilidad de pedir una prueba de PCR negativa y el certificado de vacunación para entrar a la cancha y las tribunas. “Los protocolos los definirán desde el Ministerio de Salud. El barbijo será obligatorio en la cancha, el resto se está definiendo. Las decisiones se tomarán en estos días: si habrá o no PCR, si se pedirá el certificado de la vacunación, entre otros”, expresó. “Sería importante que esto impulse que los mayores que todavía no se vacunaron, ahora lo hagan. Es mejor ir a la cancha vacunados, sobre todo con el ingreso de la variante Delta”, sostuvo la funcionaria en declaraciones en El Destape Radio. Sin embargo, señaló que lo “más complicado” del regreso del público a este tipo de eventos reside en la movilización una “gran cantidad de personas” a los estadios y en el ingreso, ya que luego cuando estén sentados con distanciamiento físico será “menos peligroso”. Por su parte, el jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, se expresó a favor de la posibilidad de requerir el certificado de vacunación para ir a los estadios. “No estaría mal que se necesite carnet de vacunación para el ingreso a la cancha”, dijo.

