¿Cómo será el gran parque municipal de ocho hectáreas que construirán en Don Orione?

El Municipio de Almirante Brown avanza con la creación del Parque Municipal de Don Orione, una imponente obra que potenciará un gran espacio verde de nuestro distrito y que incluirá un anfiteatro natural, una glorieta, áreas de descanso, zonas de juegos para niños y niñas de diferentes edades, módulos sanitarios y luminarias con tecnología LED en todo el espacio público. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares anticiparon que el parque tendrá una dimensión de 8,6 hectáreas y estará ubicado sobre la avenida Eva Perón, en inmediaciones de la Manzana 32 del complejo habitacional y del predio del Pequeño Cottolengo de Don Orione. Se trata de un espacio pensado para la realización de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas, que se enmarca en el Programa Federal Parques Argentinos, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas de la Argentina. El proyecto cuenta con una plaza de bienvenida como punto de encuentro en el parque, senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro a partir de un leve movimiento del suelo con tres escalones, una glorieta de 12×12 metros y tres módulos sanitarios ubicados en distintos puntos del predio. Contará también con playones deportivos para practicar distintas actividades, un patio para tenis de mesa, zonas de estar, de descanso y picnics además de zonas temáticas para adultos mayores (Patio de los Abuelos) y dos con juegos para niños y niñas de 2 a 5 años y otro de hasta 12 años. “Seguimos sumando nuevos espacios públicos y poniendo en valor los ya existentes con dos claros objetivos: potenciar a Almirante Brown como pulmón verde y continuar mejorando la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, indicó Mariano Cascallares. Toda esta iniciativa estará enmarcada con una fuerte unidad paisajística en la que se destacará el uso de plantas y árboles con especies nativas propias de la región, que serán acompañadas con grandes macizos de arbustivas y herbáceas, además de la colocación de luminarias con tecnología LED que potencian la intensidad lumínica y representan un ahorro energético del 50 por ciento. Desde la secretaria de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown precisaron que las obras en el lugar comenzarán en las próximas semanas y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. De este modo, el predio del Parque Don Orione sugiere una gran oportunidad de intervenir un sitio con capacidades de albergar tanto a los vecinos de Almirante Brown como de los partidos cercanos. Asimismo, si bien pretende ser un espacio de uso vecinal también es una referencia para el desarrollo deportivo y cultural.

