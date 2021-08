Cascallares saludó a las vacunadoras y los vacunadores de Almirante Brown en su día

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, saludó a las vacunadoras y vacunadores del distrito en su día y les agradeció por su trabajo cotidiano, durante una recorrida por el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Malvinas Argentinas donde avanza el programa “Buenos Aires Vacunate”. “Quiero enviar un fuerte abrazo a todas las vacunadoras y vacunadores que trabajan incesantemente en Almirante Brown en nuestros centros de vacunación fijos e itinerantes y felicitarlos por el inmenso trabajo que realizan cada día poniendo el cuerpo en el marco de la pandemia”, expresó Mariano Cascallares. En este sentido, el jefe comunal destacó que con su “labor y compromiso, llevan tranquilidad a todos los vecinos y vecinas”, al tiempo que remarcó que la vacunación avanza a todo ritmo en la Comuna a través del programa “Buenos Aires Vacunate” con más de 350 mil inmunizados. Cascallares llevó adelante una recorrida por el CIC de Malvinas Argentinas, ubicado en el cruce de Luis Pasteur y Lapacho, donde además dialogó con los vecinos y vecinas que están recibiendo las segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19. De la visita participó también el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Nápoli, entre otras autoridades.

