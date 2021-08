Carla Vizzotti: en septiembre “habrá fluidez” del componente 2

La ministra de Salud, Carla Vizzotti aseguró este jueves que en septiembre se recibirá con fluidez el componente 2 de la vacuna Sputnik V y brindó detalles de su viaje a Rusia, donde mantuvo reuniones con autoridades y especialistas. Vizzotti adelantó, en declaraciones a radio 10, que la idea es que para septiembre se reciba de “forma fluida el componente 2” mientras se trabaja en la producción argentina y en la intercambiabilidad de vacunas. En relación a su viaje, comentó que “fue una semana intensa y muy productiva”. “Hemos llegado el martes con 1.4 millones de dosis entre granel y componente 1 y 2 de vacunas contra el Covid-19 y con el compromiso de tener una entrega más alrededor del fin de semana”, sostuvo. Destacó que se sigue trabajando en “fortalecer el control de calidad” de las vacunas producidas en el laboratorio Richmond para pensar “a mediano plazo en la provisión de la región“. En ese sentido, detalló que ya se alcanzaron las “3.7 millones de dosis” de las cuales “hemos recibido más de 600.000 del componente 2 y 1.100.000 de componente 1”, pero que el laboratorio Gamaleya “tiene su tiempo”. “El tema es que se formulan y se envían muestras para control de calidad a los laboratorios, pero son procesos biológicos y bioquímicos que tardan un tiempo específico y si hay alguna duda en el resultado se tiene que repetir. No es exacto, ni 100% predecible”, argumentó. Por ese motivo agregó que van a seguir llegando dosis de Sputnik V desde Rusia “con la disminución de la demanda interna y la posibilidad concreta de seguir ampliando sitios de producción”. Las dosis de Sputnik V seguirán llegando desde Rusia y se seguirán ampliando los sitios de producción. Por otra parte, se refirió a la máquina que monitorea mutaciones de Covid-19 que se encuentra actualmente en el Malbrán y destacó que se trata de un insumo estratégico porque es una “maquina muy solicitada en el mundo” y que requiere entrenamiento. “También necesita de un brazo automático de extracción automática que la complementa y en el que se está trabajando en la última instancia porque ya se adjudicó. Se están recibiendo todos los insumos para poder escalarla”, puntualizó y recordó la importancia de contar con esta tecnología que permite “secuenciar todos los microorganismos, virus bacterias parásitos” ya que por este motivo fue comprada. “Siempre se simplifica muchísimo la vigilancia genómica, la capacitación, conseguir los insumos en poder avanzar con la campaña de vacunación. Se subestima y no se valora el Malbran y el trabajo de los investigadores e investigadoras que se hace en la Argentina”, expresó. La ministra se mostró satisfecha con las campañas de vacunación que se realizan en el país. Foto: Eva Cabrera, Télam. En tanto celebró la campaña de vacunación argentina en la que ya se alcanzó las 50 millones de dosis recibidas y dijo que ve con “optimismo” la disminución de internaciones y de muertes “más allá del número de casos” porque recordó que la vacunación no interrumpe la transmisión. “Con primera dosis superamos el 60% de la población, los mayores de 18 años superan el 83% mientras que los mayores de 50 llegan al 91.4% con una dosis y al 75% con el esquema de vacunación completo”, detalló. Sostuvo que la perspectiva para los menores de 18 años “es aumentar el porcentaje” porque se van a recibir 580 mil dosis de Pfizer en septiembre y se espera que para fin de año el laboratorio entregue “19.5 millones de dosis para ampliar a los adolescentes y aumentar el porcentaje de cobertura total”. La ministra destacó que nos encontramos en “una situación muy buena” de demanda de los mayores de 18 años porque solo falta el 15% por inmunizar y todavía queda la posibilidad de usar “una estrategia más intensiva”. “Hay que seguir cuidándonos para retrasar la circulación predominante de delta, para que sigan bajando los casos y continuar vacunándonos para poder retomar las actividades y volver a la vida que queremos”, concluyó la ministra.

