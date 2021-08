Tras una cinematográfica persecución, la policía detuvo a dos delincuente en San Martin y Espora

Con un operativo cerrojo y una cinematográfica persecución, personal policial detuvo a dos delincuentes que habían robado una carnicería en la localidad de Burzaco. La huida de los malvivientes a bordo de un Toyota Etios de color gris, comenzó en inmediaciones del local cuando el dueño del lugar alertó a la policía del ilícito, y terminó en la intersección de las avenidas San Martín y Espora en Adrogué, donde el vehículo colisionó de frente y provocó un choque en cadena. El conductor del Etios bajó del rodado y emprendió la fuga a pie efectuando disparos contra el personal policial, que repelió la agresión sin ocasionar heridos, y logró capturarlo. Su compañero sin embargo no logró bajarse y permaneció en el auto donde fue aprehendido. Tras la detención de los ladrones – de 39 y 50 años de edad- se procedió al secuestro de una pistola Colt calibre 45, con 6 proyectiles y una pistola Bersa Thunder calibre 380, con 7 proyectiles, además de dinero en efectivo, 4 teléfonos celulares y un bolso con cortes de carne. Los detenidos fueron traslados a la seccional 2da de Almirante Brown. Cabe señalar que los conductores de los automóviles involucrados en el choque- un Chevrolet Clasicc de color gris y un Renault Duster- resultaron ilesos.

