Antes de fin de año llegarán 20 millones de vacunas de Pfizer que serán destinadas a adolescentes

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este martes la firma de un acuerdo “vinculante” con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus, que serán entregadas entre septiembre y diciembre próximos. La ministra dijo que el cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre próximo y que durante ese mes se completará un total de 580.000 dosis, mientras que en octubre, noviembre y diciembre se continuará con envíos semanales hasta completar “las 20 millones”. La funcionaria realizó el anuncio en la Sala de Conferencia de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens. Las dosis de Pfizer se sumarán a las de Moderna para su aplicación a menores de entre 12 y 17 años. De acuerdo con lo informado por Vizzotti, el esquema de arribos de las vacunas -según la disponibilidad de vuelos- está organizado de la siguiente manera: 6 de septiembre, 100.620 dosis; 13 de septiembre, 160.290 dosis y el resto de las unidades -hasta completar 580 mil dosis- llegarán al país en la segunda quincena de septiembre. En tanto, la partida mayor, de 19.500.000 dosis, se alcanzará con envíos semanales durante el último trimestre del año, según la disponibilidad de vuelos. Vizzotti explicó también que “las dosis de Pfizer” estarán destinadas a “adolescentes de entre 12 y 17 años, en forma universal” y aclaró que ya se están distribuyendo “900.000 dosis de Moderna” para ese rango etario “con comorbilidades”. La funcionaria realizó el anuncio en la Sala de Conferencia de la Casa de Gobierno En paralelo, el Gobierno ya tiene en proceso de distribución esta semana otras 4,5 millones de dosis que llegaron al país días atrás. También -de acuerdo a lo informado por la ministra- está pendiente la llegada sobre fin de este mes de 2,2 millones de dosis de AstraZeneca; unas 768 mil dosis de Sinopharm, que tocarán suelo argentino el sábado próximo, y otras 680 mil, el lunes siguiente. En cuanto a la Sputnik V, Vizzotti confirmó que el laboratorio Richmond entregará 307 mil dosis este jueves y otras 302.500 al día siguiente, que se suman a las 400 mil del componente 1 y a las 250 mil del componente 2 que llegaron este martes, y a las 184.500 del componente 1 y 242.500 del componente 2 ya entregadas por el laboratorio local en esta jornada. “Hay cero aglomerados urbanos en situación de alarma epidemiológica” por coronavirus, aseguró la ministra, al brindar detalles de la situación epidemiológica sanitaria en esta etapa de la pandemia por coronavirus y ratificó que “las terapias intensivas están en situación de no tensión” por la enfermedad. Asimismo, reiteró que el país transita la decimotercera semana consecutiva de “disminución del número de casos” de contagios y la undécima semana de disminución de la cantidad de internaciones en las unidades de terapia intensiva y el mismo número de semanas de descenso en la cantidad de muertes. “Estamos por debajo de las internaciones de diciembre del 2020, con 3.226 personas en UTI”, comparó la ministra y recordó que el año pasado ese registro marcó 3.262 internados en terapia intensiva. Por otra parte, sobre una eventual “tercera ola”, admitió que “a medida que hay más circulación de personas la posibilidad de aumento de casos es más alta y también de la circulación de las variantes”.

