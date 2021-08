Operativo de saturación Policial Federal en Almirante Brown

A partir de un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio de Almirante Brown, se están llevando a cabo operativos de saturación policial en nuestro distrito con un importante despliegue de fuerzas federales que se suman a las tareas de prevención del delito que realizan la Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional. Estas acciones preventivas se iniciaron en la localidad de San José, tanto en Almirante Brown como en Lomas de Zamora, y se extenderán contemplando controles vehiculares, patrullajes dinámicos, recorridas por barrios y la instalación de puestos fijos de modo preventivo. Los efectivos de la Policía Federal se desplazan en móviles policiales y en motos de alta cilindrada, en este último caso para prevenir principalmente el delito de los motochorros. Trascendió además que los operativos se llevan adelante en forma sorpresiva y con horarios rotativos a los efectos de potenciar estas acciones. Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Almirante Brown se indicó que mientras tanto continúa avanzando la instalación de 320 alarmas comunitarias municipales, sigue la colocación de 30 mil luces con tecnología Led, ya se renovó toda la flota automotor de nuestro distrito, están funcionando las 1300 cámaras la vía pública y en colectivos tipo Trasa, Domos y Fijas, que son monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), uno de los más modernos de la provincia. “Seguimos aportando herramientas destinadas a la prevención del delito. Más tecnología, más presencia policial y más acciones concretas para cuidar a nuestros vecinos”, indicó la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel.

Both comments and pings are currently closed.