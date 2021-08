Imputaron a Marcos Peña y a Faurie en la causa del contrabando de municiones a Bolivia

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales. El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas. “Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación”, en los hechos; según surge de la imputación fiscal a la que accedió Télam. Marcos Peña, uno de los imputados. Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la “organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”. En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019. Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional. “Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvieron en aquel escrito al que accedió esta agencia. El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”. El ex canciller Jorge Faurie, otro de los imputados. “Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación. Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri. “No solo no condenó, fue parte” El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo este lunes por C5N que el Gobierno de Macri “no solo no condenó el golpe de Estado sino que terminó siendo parte del contrabando de municiones a Bolivia, a quienes estaban reprimiendo a los que querían sostener la democracia en el país”. Y pidió “que haya justicia”, porque “hubo un hecho totalmente condenable”. Añadió que Fernández, “antes de asumir, ya le estaba tendiendo una mano al pueblo boliviano, a Evo Morales en ese momento” y que el exmandatario le dijo “vos me salvaste la vida”. Cafiero instó a “volver a hermanarnos” con el pueblo boliviano y opinó que “la dirigencia lo sabe”. “El actual presidente (Luis) Arce lo sabe, siempre tiene palabras de mucho reconocimiento hacia la tarea de Alberto”, añadió. También destacó que “está muy avanzada la investigación en Bolivia y queremos que así contribuya a que se sepa quiénes fueron los responsables”.

