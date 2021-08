Cascallares y Paula Español recorrieron stands del mercado federal ambulante en José Marmol

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, los puestos del Mercado Federal Ambulante que desembarcaron en la localidad de José Mármol. La jornada se llevó adelante en la plaza Juan Manuel de Rosas, ubicada en el cruce de Sánchez y Corrientes, donde el jefe comunal y la funcionaria recorrieron los distintos stands que ofrecieron productos de primera calidad a precios accesibles junto al secretario del Interior de la Nación, José Lepere. Además del mercado, desembarcó en el distrito el programa Súper Cerca, un acuerdo de precios con 24 grandes empresas para que 70 productos de la canasta básica de consumo cotidiano lleguen a los comercios de cercanía a precios fijos hasta fin de año, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En este sentido, Mariano Cascallares destacó que “acciones como esta se llevan adelante todos los días en los más de 130 barrios que tiene el distrito, presentando precios que están por debajo de un 30 o 40 por ciento en comparación con otros lugares de comercialización”. “Propuestas como el Mercado Federal Ambulante o el programa Super Cerca son centrales para llegar a los barrios con productos de primera necesidad, de muy buena calidad y a muy buen precio, que es de mucha ayuda para las familias de Almirante Brown”, resaltó. Español, por su parte, remarcó que “estamos muy contentos con la recepción por parte de los vecinos y vecinas del Mercado Federal Ambulante en Almirante Brown, una iniciativa que llega todas las semanas trayendo productos frescos a precios accesibles”. “Quiero destacar el trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown, con Mariano Cascallares, porque es un distrito activo y presente donde siempre encontramos una gran respuesta”, añadió. El Mercado Federal Ambulante es una iniciativa que se viene replicando en otras localidades de la Comuna, a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, la Secretaría de Comercio Interior, y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En la actividad dijeron presente también la diputada bonaerense Cristina Vilotta; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; la secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana, Paula Eichel; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; y la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de la Economía Social local, Ivanna Rezano, entre otras autoridades.

