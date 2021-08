Victoria Tolosa Paz: “Santilli se negó al debate público”

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, dijo este lunes que el postulante de Juntos en el mismo distrito Diego Santilli “se negó al debate” público que propuso ella de cara a las PASO con el argumento de que tenía “una interna” en su espacio. “Yo propuse hacer un debate público. Todos contestaron, pero el único que dijo que no es Santilli”, expresó Tolosa Paz. Para la precandidata del oficialismo, “Santilli hace una mala interpretación de las PASO”. “No es algo cerrado de Juntos, él tiene que explicar de cara a la sociedad qué pretende”, resaltó. En declaraciones a radio El Destape, Tolosa Paz consideró que la oposición “no propone nada y solo propone ruido y cancherear”. En tanto, al referirse a la gestión de Cambiemos, dijo que Mauricio “Macri dejó a la gente endeudada y privilegió a los bancos”, y calificó de “increíble” que el expresidente “hable de deuda cuando nos endeudó a nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos”. Asimismo, Tolosa Paz sostuvo que que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “fueron médicos curando las heridas de Macri y (María Eugenia) Vidal”. En otro orden, remarcó que “los salarios se tienen que recuperar de manera rápida y sustentable” y para eso, dijo, “tenemos que tener un salario básico universal o pensar en algo similar”. “La recuperación después de cuatro años de pandemia macrista no es veloz”, concluyó.

