Tras festejar su cumpleaños en cuarentena, Carrió dijo que “se quiere ir del país”

Elisa Carrió fue denunciada por festejar su cumpleaños en su casa de Exaltación de la Cruz en plena cuarentena estricta en diciembre de 2020. La presentación legal la hizo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien hizo lo propio con Maricio Macri por “incurrir en la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal”. Carrió se defendió en una entrevista con Radio Mitre y dijo: “Por primera vez en mi vida sentí: ‘Me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma”. “Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo”, sostuvo Carrió y comparó su conducta con la del presidente Alberto Fernández , tras el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yañez , en la Quinta de Olivos. Carrió aclaró: “Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de ochenta años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados”. “El cumpleaños fue público, hubo fotos en todos los diarios así que no se blanqueó ninguna situación”, insistió. A su vez, Lilita lanzó críticas contra el Gobierno: “Creo que ser canalla no es una buena calidad humana. Canallas son los que denunciaron ayer y los que están detrás de eso. Yo no fui crítica a las restricciones de la pandemia, ni de las del Gobierno nacional ni de las de la Ciudad”. Por primera vez en mi vida sentí: ‘Me quiero ir de este país’. Me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma “Canalla es quien no tiene moral, no tiene consciencia, no tiene vergüenza”, insistió Carrió, y remarcó: “Entendí como ciudadana a aquellos que dicen que no quieren vivir en la vergüenza y la mentira que se vive en este país, y a mí me han dañado mucho. A mí y a mi familia, lo acepté como parte de la vida política. Ayer lloré porque yo cumplí absolutamente todo”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó la “doble vara” que existe para criticar al oficialismo con respecto a la oposición, y dijo que el Gobierno nacional espera escuchar las “disculpas” de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió por el masivo festejo de cumpleaños que la titular de la Coalición Cívica organizó en diciembre del año pasado. “El presidente Alberto Fernández no pasa por alto sus errores, se le exigió muchísimo y está bien que así sea, pero es bueno también ver como los dirigentes que se horrorizaron por la foto en Olivos, nada dijeron de lo que hizo Carrió en un cumpleaños”, dijo Cafiero este sábado en declaraciones a radio Diez

