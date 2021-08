Solicitan evitar la circulación por Ruta 4 a la altura de la rotonda “Los Pinos”

En las próximas horas se pondrán en marcha los trabajos para la construcción de un Paso Bajo Nivel de 1206 metros de extensión a lo largo de la Ruta 4, en el cruce con la Rotonda “Los Pinos” en Burzaco. Por ese motivo, desde el Municipio de Almirante Brown solicitaron evitar la circulación vehicular por la zona debido a que se producirán interrupciones parciales y temporarias en algunos tramos. Según trascendió, la próxima etapa de la obra que ya se encuentra en marcha incluirá la construcción de una de las colectoras y la colocación de los pilotes. La consecuencia directa será que se limitará la circulación de vehículos particulares desde la Rotonda “El Vapor” hacia la Rotonda “Los Pinos” por Ruta 4. Al respecto se informó que de 8 a 20 horas, los vehículos livianos deberán tomar desvíos para evitar la zona. Por ejemplo, quienes vengan por la rotonda “El Vapor” hacia “Los Pinos” deberán doblar por Moreno hasta Alem y salir a la avenida Hipólito Yrigoyen, en cualquiera de los dos sentidos, como una de las alternativas posibles. Asimismo, también estará restringido el estacionamiento en la calle Moreno hasta que terminen los trabajos. También se limitará el estacionamiento sobre Alem. Estas modificaciones temporales se realizan para evitar la interrupción total del tránsito y, por ese motivo, desde la Comuna browniana instaron a los vecinos y vecinas a desalentar su circulación por la zona hasta que los trabajos hayan concluido. La megaobra del viaducto en la rotonda “Los Pinos” tendrá un impacto regional y mejorará la circulación y transitabilidad en toda la zona, descongestionando el tránsito que actualmente colma la capacidad de la rotonda existente, siendo además una conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco, como también con las rutas provinciales Nº4, Nº16 y Nº210.

