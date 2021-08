Partió un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en busca de vacunas Sputnik V

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió esta noche de domingo rumbo a Moscú en busca de más dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, y el regreso está previsto para el martes a la mañana. El vuelo AR1064 despegó a las 22.44 desde el aeropuerto de Ezeiza y su aterrizaje en el Aeropuerto de Sheremetievo está estimado a las 14.30 del lunes de Argentina. El regreso, bajo el número AR1065, está previsto con salida a las 18.30 de nuestro país y el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para las 11.00 del martes. “Seguimos sumando nuestra capacidad logística a la campaña de vacunación. Cada vuelo que llega es muy importante porque significan más personas que van a estar protegidas“, sostuvo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. “Por la mañana, arribaron al país 400.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en nuestro vuelo desde Madrid. En 42 operaciones completadas transportamos 28.988.575″, sintetizó Ceriani. Ésta es la operación número 23 de la empresa a la Federación Rusa y al momento fueron transportadas 12.213.375 dosis de Sputnik V. Además, se realizaron 17 vuelos desde Beijing en el que llegaron 12.875.200 dosis de Sinopharm, 2 vuelos desde Memphis con 3.500.000 dosis de Moderna y 1 vuelo desde Madrid con 400.000 dosis de AstraZeneca. En total, la cantidad de dosis transportadas por Aerolíneas Argentinas en 42 operaciones completadas es de 28.988.575.

