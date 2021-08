Cascallares participó de una jornada cultural inclusiva junto a vecinos de Brown

El intendente municipal Mariano Cascallares, junto a la diputada provincial Cristina Vilotta, participaron de la primera jornada cultural inclusiva que se llevó adelante en Almirante Brown al aire libre. El encuentro artístico promovido por la Fundación Verte Volar y el Instituto de las Culturas del Municipio, tuvo como escenario la Plaza Brown de Adrogué, y contó con la presencia de niños, jóvenes y adultos que forman parte de los diferentes programas de inclusión del distrito. Los presentes no solo disfrutaron de una obra teatral en lenguaje de señas, sino también de la música de la banda “Reciclados”, integrada por vecinas y vecinos de Almirante Brown. Además exhibieron sus destrezas en el arte de la pintura. En dicho evento se realizó la premiación a los ganadores del primer Festival Nacional de Pintura realizado desde el Municipio durante el año pasado- para personas con discapacidad del que participaron unos 400 chicos de todo el país. La ganadora fue Florencia Mesa, una vecina de Longchamps. Cabe señalar, que la jornada fue el inicio de futuros encuentros que se llevarán adelante en diferentes plazas y espacios públicos de Brown, con el objetivo de integrar a toda la comunidad browniana cultural y artísticamente. Participaron también el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, y el coordinador de Cultura Inclusiva local y Director de la Fundación Verte Volar, Marcelo Domínguez, entre otros integrantes de la institución.

