Alerta máxima en Córdoba: detectaron 12 nuevos casos por la variante Delta de coronavirus

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó 12 nuevos casos de la variante Delta de Covid-19, por lo que ya suman 59 contagios de dicha variante desde el “caso cero”. El intendente de Deán Funes, Raúl Figueroa, aclaró que los positivos no están vinculados al brote que padecieron en los últimos días. Se había aislado a 20 personas y estaban en alerta máxima por cuatro casos confirmados. Según se detalla en el informe oficial, 10 de los casos están relacionados a positivos registrados días atrás en Córdoba Capital, mientras que los otros dos corresponden a personas que regresaron de viaje: una proveniente de Estados Unidos y otra de Japón. La variante Delta del coronavirus sigue causando estragos en su paso por la Argentina, y con este marco es que ha fallecido en Córdoba el hombre identificado como “paciente cero” por introducir esa peligrosa variante a la provincia mediterránea. Este paciente, de orígen boliviano, que provocó oportunamente un brote de contagios, murió en horas de la mañana de este domingo mientras se encontraba internado (hace tres semanas) en grave estado en el Hospital Rawson. La muerte del “paciente cero” en Córdoba se dio como directa consecuencia de una complicación por “insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave”. En su último reporte diario, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 5.889 nuevos casos en el país y 147 fallecidos en las últimas 24 horas. La variante Delta desató una nueva ola de preocupación en el mundo, por ser considerada como la más peligrosa debido a su contagiosidad. Oscar Cingolani, científico de la Universidad Johns Hopkins detalló en diálogo con Carolina Amoroso, en Radio Rivadavia: “Con la variante Delta, con dos dosis, uno tiene una carga viral lo suficientemente alta para contagiar a otras personas”. Además, destacó la importancia de una tercera dosis: “Israel empezó a ver que la inmunidad caía después de dos meses en los pacientes con dos dosis. Con un refuerzo, se logra una activación de anticuerpos 10 veces mayor y mucho más rápida”.

