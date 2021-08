Cómo funcionará la nueva app de SUBE para pagar el transporte directamente con el celular

El Gobierno planea lanzar en los próximos meses una nueva versión de la tarjeta SUBE, que permitirá a través de una aplicación pagar el boleto de transporte público directamente con el celular, sin necesidad de contar con el plástico en las estaciones de subte, tren o arriba del colectivo. El desarrollo de una tecnología de proximidad de esas características, que permitiría pagar de manera digital sin contacto entre el teléfono y la terminal de cobro de SUBE lleva ya algunos años en el Ministerio de Transporte. De hecho, el primer anuncio de implementación de una tarjeta SUBE completamente digitalizada ya En la actualidad ya existe un aplicación para celulares de la tarjeta SUBE. Por ahora les permite a los usuarios consultar cuál es su saldo, cargar dinero a través de distintas aplicaciones de pagos y billeteras virtuales, y luego “validar” en estaciones de subte o tren esa carga de saldo, y por último consultar información sobre los últimos viajes del pasajero. El objetivo de la SUBE Digital es generar una posibilidad más que permita abonar el transporte público La meta que tiene la nueva etapa de la SUBE digital que comenzó a trabajarse en la última etapa del macrismo y que se reflotará a principios de 2022 agregará nuevas funcionalidades a la aplicación. “El objetivo de la SUBE Digital es generar una posibilidad más que permita abonar el transporte público. En este caso, es a través de una app para el celular que abonaría el saldo por medio del acceso NFC”, explicaron a Infobae desde el Ministerio de Transporte. La tecnología NFC (near-field communication o comunicación de campo cercano) permite el intercambio de información entre dispositivos. Tiene alguna similitud con la lógica del bluetooth, aunque este último, utilizado principalmente en electrónicos, permite una comunicación con un alcance más amplio. El NFC, en tanto, implica necesariamente una cercanía aunque se trata de una tecnología contact less. Por ahora la aplicación vigente permite a los usuarios consultar cuál es su saldo y cargar dinero a través de distintas aplicaciones de pagos y billeteras virtuales (Télam) Por ahora la aplicación vigente permite a los usuarios consultar cuál es su saldo y cargar dinero a través de distintas aplicaciones de pagos y billeteras virtuales (Télam) Cuando se anunció originalmente la puesta en marcha de esta nueva tecnología para la tarjeta SUBE, el entonces ministro Guillermo Dietrich había asegurado que si bien no podría implementarse en los pocos días que restaban antes del cambio de Gobierno, el programa quedaría listo para comenzar para la nueva administración. De todas formas, según explicaron desde la cartera de transporte que dirige Alexis Guerrera, “el programa se encuentra en etapa de testeo de la app. Si bien por la pandemia las tareas correspondientes sufrieron un retraso, en ningún momento se frenó o se interrumpió su desarrollo. Se estipula que la implementación se realizará durante el 2022″, comentaron. El área específica del Ministerio que se encarga del tema es la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico. La utilización de la nueva SUBE digital no le requiera al usuario del transporte público estar conectado a internet Según explicaron fuentes oficiales, una vez que termine de desarrrollarse la nueva aplicación para celulares, quedarán definidas sus nuevas utilidades “ como la recarga automática, una notificación cuando quede poco saldo, entre otras. La app convivirá a la par con la ya existente tarjeta SUBE. Para usar la app se necesitará realizar un reconocimiento biométrico con el celular ”, aclararon desde Transporte. Una de las cuestiones en las que se trabajó, además, es que la utilización de la nueva SUBE digital no le requiera al usuario del transporte público estar conectado a internet. Según explicaron oficialmente, esa operación seguirá siendo offline para asegurar siempre la posibilidad de pago y la velocidad de la transacción y para no depender de conexiones, lo que evitaría eventualmente que se generen filas en los lugares de transporte público. La nueva app agregará nuevas funciones como la recarga automática, una notificación cuando quede poco saldo, entre otras (EFE) La nueva app agregará nuevas funciones como la recarga automática, una notificación cuando quede poco saldo, entre otras (EFE) “La idea es comenzar en enero del 2022 con las pruebas en Etapa 1 . En este paso se pondrá en funcionamiento este sistema solo en algunas líneas a definir y no se contemplará ningún tipo de descuento”, mencionó a Infobae una fuente del Ministerio de Transporte. Por otra parte, aseguró el informante que “a medida que se vaya avanzando de etapas de prueba, se irán incorporando nuevas funcionalidades. Actualmente, estamos trabajando para ampliar los usos de los celulares a la vida cotidiana (usos para pago, portación de documentación, etcétera) y se está trabajando para que la aplicación sea 100% compatible con Android y iOS”, los dos principales sistemas operativos de los teléfonos celulares. La nueva app agregará nuevas funciones como la recarga automática, una notificación cuando quede poco saldo, entre otras. La app convivirá a la par con la ya existente tarjeta SUBE De acuerdo a datos de Nación Servicios, dependiente del Banco Nación, y desarrolladora del sistema de tarjetas SUBE desde que se implementó el programa en 2009, actualmente se validan unos 18 millones de viajes por día y más de 800 mil usuarios realizan cargas de saldo a través de la aplicación para celulares ya vigente. Según esa compañía pública, se realizan y liquidan 800 millones de transacciones mensuales a 780 empresas. La tarjeta SUBE cuenta con un sistema de tarifa social que puede ser solicitado en cualquier momento. Específicamente está dirigido a jubilados y pensionados, ex combatientes de la Guerra de Malvinas, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo social o Pensiones no contributivas.

