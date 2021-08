Argentina registra desde hace 12 semanas un descenso sostenido de casos de coronavirus

La Argentina registra un descenso constante del número de casos de coronavirus desde hace 12 semanas, lo que se atribuyó “al avance del plan nacional de vacunación contra la Covid-19 y al sostenimiento de las medidas de cuidados”, se informó oficialmente. Mientras que en la semana epidemiológica 20, la de mayor cantidad de infectados, se habían alcanzado los 225.227 casos según fecha de inicio de síntomas, en la semana pasada el número llegó a 46.963, lo que implica una reducción de casi el 80 por ciento, se precisó en un comunicado. Por otra parte, en lo que va de agosto, el mes en que por consenso federal se decidió priorizar la aplicación de las segundas dosis de vacuna contra Covid-19, más de 4 millones de personas completaron su esquema. Además, se estima que, con el 58,5% “ya se está por alcanzar la meta de este mes de lograr que el 60% de las personas con 50 años o más cuente con las dos dosis de vacuna”. También completaron su esquema el 68,5% de las personas con 60 años o más y el 75,2% de los mayores de 70 años, que son los grupos etarios más afectados por esta enfermedad, se agregó. Entre otros datos sobre la situación epidemiológica nacional, se informó que los casos “están disminuyendo en la mayoría de las regiones del país”. “Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.767 casos, se registra un descenso sostenido. De esta manera, el promedio diario en junio fue de 20.086, en julio de 13.225 y en lo que va de agosto de 7.282”, se puntualizó. La variante Gamma del virus SARS-CoV-2 continúa siendo la de circulación predominante en el país. A la vez, continúa la tendencia a la baja de la cantidad de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva como resultado de la vacunación. Los datos indican que al 20 de agosto hay una reducción del 56% en la cantidad de internaciones en cuidados intensivos en comparación con el pico de la semana 23 (7.839 contra 3.476). En relación a las variantes, la Gamma del virus SARS-CoV-2 continúa siendo la de circulación predominante en el país. “En relación a la variante delta, se han confirmado 5 casos sin nexo con viajeros (0.06% del total de muestras secuenciadas)“, indicó el comunicado oficial. Los casos “están disminuyendo en la mayoría de las regiones del país” Hasta el momento hay 174 casos con variante Delta secuenciada (viajeros, relacionadas con viajeros y 5 casos sin nexo), más 21 casos de contactos estrechos Covid positivos de casos confirmados de esta variante. Entre otras estadísticas, se indicó que el 93,1% de los pacientes se recuperó, la letalidad del coronavirus en el país es de 2,1% y ” con respecto al año pasado, en el 2021 se observa una disminución de la letalidad en todos los grupos de edad”. Por último, se indicó que la distribución de casos confirmados según sexo y edad en el año 2021 se mantiene sostenida en el tiempo, el 49,1% es masculino y 50,9% femenino

