No encuentran el caso cero del brote de Delta en Deán Funes y temen circulación comunitaria

Pese al fuerte retroceso en cantidad de fallecidos, la aparición de la variable Delta puso nuevamente en alerta a las autoridades sanitarias. Hasta este jueves se habían confirmado 47 casos desde el 29 de julio, cuando se detectó el primer caso. El foco está puesto ahora en la ciudad de Deán Funes, en el norte provincial, donde aún no se puede dar con el caso cero “y quizá no se logre”, admiten en el Gobierno provincial. En esa localidad son cinco casos, uno de ellos grave, y hay 17 personas aisladas a la espera de resultados de hisopados. Están en idéntica situación otras 13: 4 en la ciudad de Córdoba y 9 en Cerro Colorado, también en el interior profundo, vinculados a los casos de Deán Funes. En un momento se llegaron a aislar a 60 personas, pero el panorama se fue aclarando a medida que aparecían los resultados de los estudios. Pero el número varía hora a hora. Hasta ahora las autoridades epidemiológicas no lograron detectar el caso cero de este contagio en Deán Funes. Sin embargo, se desplegó un amplio operativo de rastreo en la ciudad. Según explicó Laura López, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, se trata de un estudio “retrospectivo” en el que se buscan los contactos que tuvieron las personas contagiadas entre tres y cinco semanas hacia atrás en la línea de tiempo. “Y no siempre lo recuerdan”, dice la funcionaria. En Deán Funes la alarma por la variante Delta se disparó por el positivo de una pediatra con doble dosis, por lo que comenzó el rastreo territorial. La médica no es el caso cero. En el caso de esa ciudad, la investigación para dar con el inicio debe remontarse 15 días previos al 3 de agosto. Por ahora parece improbable que se dé con el contagio inicial. Se sigue, en cambio, el rastro de una empleada eventual que estuvo en contacto, por su trabajo, con varias familias de la zona, pero ella tampoco es el caso cero. “No vemos circulación comunitaria en la localidad de Deán Funes. Es una situación complicada, no es lo ideal que no detectemos el nexo de transmisión. Pero todos los casos están asilados y se desplegaron operativos de rastreos. Tenemos cautela porque es una situación dinámica que mañana puede cambiar”, dice López a LPO. En paralelo a esta situación focalizada, la caída de los casos activos de Covid 19 es significativa en toda la provincia, aunque es menor en el interior. Desde el 28 de julio los casos pasaron de 17.007 a 11.354. En total fue una caída del 18 por ciento, pero en Capital la baja fue de casi 25 por ciento, mientras que en las localidades del interior sólo del 15 por ciento. Actualmente hay 4.569 casos activos en la ciudad de Córdoba y 6.785 en el interior, donde ninguna ciudad se acerca a la aglomeración capitalina. López aclara que “siempre se dio esta dinámica en Capital e interior”, posiblemente por las propias costumbres de los pueblos y localidades: en Córdoba hay más de 400 municipios medianos y pequeños. Las autoridades esperan que los casos bajen aún más: “La alarma por los casos de Delta hizo que más gente se vaya a hisopar en Capital; hoy tenemos una mejor vigilancia y está bajando la positividad y tenemos una “, asegura la funcionaria. Ella espera que la preocupación de la población se sostenga de cara a las elecciones del 12 de septiembre. En este escenario, las autoridades sanitarias, la Junta Electoral y los comandos de campaña comenzarán a trabajar en un protocolo especial: quieren que todas las autoridades de mesa y la totalidad de los fiscales tengan un hisopado negativo. El plan está en etapa de diseño, pero el norte es ése. En un mismo sentido, López reiteró el pedido a la población para que asista a los múltiples centros de testeos que hay en la provincia.

