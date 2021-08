¿Cuál es la combinación de vacunas con Sputnik que genera más anticuerpos?

Tras los inconvenientes con la falta de segundas dosis de Sputnik V, en el país se iniciaron distintas investigaciones para la combinación con sueros de otros laboratorios. En la Ciudad de Buenos Aires fueron dos los ensayos clínicos que se realizaron y ya se conocieron los resultados: en ambos casos dieron buenas respuestas de seguridad y de inmunogenicidad, pero algunos arrojaron una mayor generación de anticuerpos. Para los dos ensayos clínicos que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires participaron en total 625 personas. El primero se inició en julio y alcanzó a 277 voluntarios. En ese momento se combinó la primera dosis de la vacuna Sputnik V, con AstraZeneca y Sinopharm debido a que aún no habían llegado a la Argentina las Moderna. Una vez inoculados esos sueros, realizaron análisis de sangre a los 14 y a los 28 días. En los dos casos revelaron que ambas son igual de seguras que darse la segunda de Sputnik. Las reacciones adversas locales del sitio de punción resultaron comparables, aunque la AstraZeneca mostró un poco más de dolor, pero se trató de situaciones “leves y del primer día” en “ningún caso graves”. Pero la diferencia se detectó en el nivel de la respuesta inmunológica. Mientras que “una segunda dosis de AstraZeneca resultó comparable a la Sputnik V, la Sinopharm tenía algo menos de respuesta”, por este motivo, el subsecretario de Planificación Sanitaria señaló que como “no se trata de algo concluyente” se sigue “chequeando la inmunidad celular”.

