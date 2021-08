Arranca la obra del viaducto de Ruta 4 y restringen el transito en la rotonda Los Pinos

Comienza la construcción del histórico Viaducto de 1,2 kilómetros sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda “Los Pinos”. Por eso el Municipio de Almirante Brown instó a los vecinos y vecinas a evitar circular por la zona ya que habrá tránsito restringido y desvíos a partir del lunes 23 de agosto. Los trabajos comenzarán con la construcción de una de las colectoras y la colocación de los pilotes, motivo por el que la circulación de media calzada se verá restringida para quienes transiten en vehículos particulares desde la rotonda “El Vapor” en dirección a la rotonda “Los Pinos”, ya que tendrá prioridad el transporte pesado. En este sentido, de 8 a 20 horas, los vehículos livianos deberán tomar desvíos para evitar la zona. Por ejemplo, quienes vengan por la rotonda “El Vapor” hacia “Los Pinos” deberán doblar por Moreno hasta Alem y salir a la avenida Hipólito Yrigoyen, en cualquiera de los dos sentidos, como una de las alternativas posibles. Asimismo, también estará restringido el estacionamiento en la calle Moreno hasta que terminen los trabajos. También se limitará el estacionamiento sobre Alem. Estas modificaciones temporales se realizan para evitar la interrupción total del tránsito y, por ese motivo, desde la Comuna browniana instaron a los vecinos y vecinas a desalentar su circulación por la zona hasta que los trabajos hayan concluido. La megaobra del viaducto en la rotonda “Los Pinos” tendrá un impacto regional y mejorará la circulación y transitabilidad en toda la zona, descongestionando el tránsito que actualmente colma la capacidad de la rotonda existente, siendo además una conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco, como también con las rutas provinciales Nº4, Nº16 y Nº210. En este sentido, la obra de excavación principal se realizará sobre la Ruta Nº 4, con una longitud de 1.206 metros y se materializará con dos carriles y separador central, además de las correspondientes colectoras y luminarias con tecnología LED, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. Este histórico avance para Almirante Brown es posible gracias a la articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la decisión política del Gobierno Nacional. Cabe mencionar además, que en simultáneo avanzan a todo ritmo las obras en el paso bajo a nivel de la avenida San Martín y las vías.

