Llegaron 1.917.000 dosis de Sinopharm y AstraZeneca

Casi dos millones de vacunas Sinopharm y Astrazeneca arribaron en las últimas horas al país, con lo cual ya son más de 46 millones las dosis recibidas desde el inicio del plan estratégico de inoculación que lleva adelante el Gobierno nacional, informaron fuentes oficiales. Otras 716.800 vacunas Sinopharm contra el coronavirus llegaron este jueves a la mañana desde China y se suma a las más de 1,1 millones de nuevas dosis que se recibieron este miércoles por la noche, entre las que se contabilizaron 381 mil unidades de AstraZeneca. El nuevo cargamento arribó a las 5.50 a bordo del vuelo LH510 de Lufthansa al aeropuerto de Ezeiza y es el segundo de tres vuelos previstos que llegarán esta semana con un total de 2,3 millones de dosis de la vacuna china contra el coronavirus. Según el cronograma, el miércoles por la noche llegaron 819.200 Sinopharm, este jueves arribó el cargamento de 716.800 y el sábado vendrán otras 768.000, para sumar un total de 2.304.000. Además de las vacunas chinas, Argentina recibió el miércole otro cargamento de 381.000 dosis de AstraZeneca provenientes de México​. Se trata de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y cuyo principio activo fue producido localmente por la empresa mAbxience. Con la recepción de estos cargamentos, la Argentina habrá recibido más de 47 millones de dosis de vacunas. Es decir, que en la jornada del miércoles se recibieron más de 1,1 millones de nuevas dosis, que se sumarán para reforzar el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional en todo el país. Con la recepción de estos cargamentos, la Argentina habrá recibido más de 47 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, actualizado esta mañana, ya se distribuyeron en todo el país un total de 42.792.314 de dosis y se aplicaron 37.781.963 vacunas. De ese total 26.929.739 personas recibieron la primera dosis y 10.852.224, la segunda. De acuerdo con el informe de avance de vacunación, el 58,5 % de toda la población tiene al menos una dosis de vacuna, mientras que el 81,5 % de la población a partir de los 18 años inició su esquema de vacunación, y el 32,1 % de esa franja etaria ya cuenta con las dos dosis. También completaron su esquema el 72,8% de los mayores de 70 años; el 65,1% de las personas con 60 años o más, y el 54,3% de las personas a partir de los 50 años. En lo que va del mes se aplicaron 4.076.673 segundas dosis de vacunas.

