La actividad económica creció en junio 10,8% interanual

La actividad económica en su conjunto creció durante junio 10,8% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica marcó una mejora en junio de 2,5% respecto a mayo. La mejora de junio frente a mayo también cortó una racha de cuatro meses consecutivos con bajas en los cotejos intermensuales. Con este incremento, el EMAE, que reúne a varios de los componentes que integran el producto Bruto Interno (PBI) acumuló en el primer semestre del año un aumento del 9,7 %, aunque se mantuvo 2,2% por debajo del nivel pre-Covid de febrero 2020. Los mayores aportes al crecimiento se registraron nuevamente en la industria, con un alza del 16,8% interanual, y el comercio, con una mejora de 13,2% , sectores que ya acumulan ocho meses seguidos de subas. Por actividades, en junio crecieron de forma interanual 13 de 15 sectores que integran la medición, con subas de dos dígitos en siete de ellos y de tres dígitos en pesca, con un incremento de 108,7% interanual debido a la baja base de comparación de igual período de 2020.

Both comments and pings are currently closed.