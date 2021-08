El municipio cuida los arboles y profundiza la forestación con especies nativas

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, profundiza el plan de forestación de árboles incluyendo especies nativas propias de la región en plazas y espacios recuperados que anteriormente eran puntos de arrojo o microbasurales. Desde la Comuna indicaron que actualmente se está avanzando en la colocación de 1.200 especies, que se suman a las más de 2.000 plantadas entre 2018 y 2020, con el objetivo de potenciar el desarrollo paisajístico y cuidado del medio ambiente, en el marco del programa sustentable Brown Verde. Las especies nativas plantadas de árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas ornamentales son producidas en gran parte en la Granja Educativa Municipal, de Ministro Rivadavia, e incluyen ceibos, tarumas, espinillos, anacahuitas, talillas, ombúes, molles negros, murtas, pasionarias, blancos, palo amarillo y barba de chivo, entre otras. Uno de los últimos trabajos se llevó adelante en un espacio recuperado que anteriormente funcionaba como punto de arrojo en el cruce de 30 de Septiembre y la avenida República Argentina, en la localidad de José Mármol, donde se reubicaron árboles que fueron retirados del centro de Adrogué. Esta reubicación fue necesaria por la obra de remodelación en la calle Esteban Adrogué, que va desde Somellera hasta Espora, la cual tiene como objetivo la creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto mediante la ampliación de veredas y levantamiento asfáltico. De esta manera las especies de esa zona (ligustros variegados) se trasladaron a José Mármol y en su lugar se colocarán fresnos americanos y lapachos, acordes al desarrollo paisajístico y la funcionalidad del lugar, en esta zona urbana tan transitada. Todo este recambio es posible gracias a que desde el área de Espacio Público de Almirante Brown se lleva adelante desde 2018 un diagnóstico integral de reconocimiento y control de la arboleda, debido a que en el distrito hay especies con más de 60, 70, 80 y 90 años. Este importante plan de forestación, que ya se concretó en distintos espacios verdes de las doce localidades, tiene como objetivo enriquecer y embellecer los distintos espacios verdes pero fundamentalmente contribuir al cuidado del ambiente.

Both comments and pings are currently closed.