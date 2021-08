El Gobierno y los gremios acordaron un nuevo salario inicial docente de 40 mil pesos desde diciembre

El Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales acordaron este jueves en paritarias un nuevo salario mínimo garantizado para todo el país de 38 mil pesos desde el 1 de octubre, de 39 mil a partir del 1 de noviembre y de 40 mil desde el 1 de diciembre próximo, lo que totalizó una mejora del 45,5 por ciento, informaron fuentes gremiales. Esas sumas convenidas para el nuevo salario garantizado o inicial nacional incluyeron el adicional por conectividad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), informó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, quien confirmó a Télam que la negociación incluyó cláusula de revisión en noviembre próximo. El Ministerio de Educación había convocado la noche del miércoles a los cinco sindicatos nacionales (Ctera, Sadop, UDA, AMET y CEA) a la segunda ronda de negociaciones paritarias en el Palacio Pizzurno a partir de este mediodía y, luego de una reunión de hora y media, gremialistas y funcionarios convinieron el nuevo salario mínimo inicial. El Ministerio de Educación había convocado el miércoles a los cinco sindicatos nacionales a la segunda ronda de negociaciones paritarias. Foto: Eliana Obregon Además del ministro Nicolás Trotta, que encabezó el encuentro, participaron los representantes del Consejo Federal de Educación (CFE) y los cinco sindicatos docentes. Sindicalistas y funcionarios habían pasado a un cuarto intermedio en la inauguración de las negociaciones para analizar la propuesta oficial y la contraoferta gremial, luego de una primera reunión en la que los gremios rechazaron la oferta por “insuficiente”. Trotta había señalado la importancia de la apertura del diálogo para monitorear el acuerdo firmado este año y analizar las condiciones de trabajo de los docentes de forma previa al encuentro de noviembre próximo, como lo había determinado el decreto que reinstitucionalizó la negociación convencional. El ingreso inicial de un docente es el que se determina en la paritaria nacional y, luego, cada provincia puede mejorarlo si está en condiciones de reabrir la discusión. El ingreso inicial es el que se determina en la paritaria nacional y, luego, cada provincia puede mejorarlo. Foto: Paula Rivas En la última paritaria federal, los cinco gremios docentes con representación nacional y el Gobierno habían acordado un aumento del 34,6 por ciento en tres tramos. El salario inicial docente era de 27.500 pesos y, luego de ese acuerdo paritario, pasó a 31 mil pesos en marzo, a 34.500 en julio y a 37 mil en septiembre, en tanto el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) se incrementó un 45 por ciento desde marzo último.

Both comments and pings are currently closed.