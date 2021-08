El Gobierno anunció que el próximo Censo se realizará el 18 de mayo de 2022

El Gobierno nacional anunció esta tarde que el próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se realizará el 18 de mayo de 2022 para “saber dónde está parada” la Argentina. “Para el desarrollo de una sociedad, de la economía y el desarrollo individual de cada argentino y argentina saber dónde está parada es un dato primordial. El Censo nos ayuda a conocer cabalmente dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades”, resaltó el presidente Alberto Fernández. Al encabezar la reunión inaugural del Comité Censal Operativo, el jefe de Estado precisó: “El Censo es una suerte de fotografía que le tomamos a la Argentina cada diez años. Nos permite saber que políticas públicas tomar saber, dónde hay debilidades y dónde fortalezas”. “Venimos de un tiempo en donde el Estado fue muy descuidado, muy desprotegido, muy desatendido por los que gobernaban. Creyeron que muchas cosas se resuelven fuera del Estado que desde el Estado”, apuntó el Presidente durante la actividad que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

